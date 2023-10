Zabávač Petr Novotný 10 rokov po mŕtvici: OPÄŤ v spoločnosti a... Zlomil REKORD!

Petr Novotný ako si ho pamätáme z obrazoviek! (Zdroj: Tv Nova)

Napriek zdravotným problémom si Petr Novotný nenechal ujsť autogramiádu svojej kapely Fešáci, ktorá sa konala pri príležitosti vydania jubilejného kompletu k ich 55. narodeninám. Vo foyeri Českého rozhlasu na pražskej Vinohradskej triede sa stretli súčasní členovia Antonín Kny, Jinda Malík, Tomáš Linka a špeciálnym hosťom bol práve spomínaný zabávač.

Novotný v kapele pôsobil od roku 1974 spolu so spomínaným Linkom či dokonca legendárnym Michalom Tučným. No a včera sa im dokonca podarilo zlomiť rekord – podpísali totiž dokopy 1000 cédečiek výročného koncertu v Lucerne, za čo si zaslúžili zápis do Knihy rekordov. „Vždy som vedel, že naša skupina vydrží dlho,“ vyjadril sa Novotný pre Blesk.

Aktuálne sa venuje predovšetkým svojmu zdraviu, prechádzkam so psom či vnúčatám. „Sused ma vyzdvihne a ideme so psami. Inak pozerám televízor a strážim vnúčatá,“ prezradil zabávač a jeho dcéra Soňa dodala: „Otec je spokojný. Väčšina jeho súčasných prianí je spojená s jedlom. Miluje vyprážaný syr a palacinky.“

