Komik Petr Novotný (75) 9 rokov po MŔTVICI: Opäť v spoločnosti… TAKTO teraz vyzerá!

PRAHA - Mŕtvica, infarkt, umelý spánok, operácia prostaty... To všetko boli ťažkosti, s ktorými sa v priebehu posledných rokov musel popasovať zabávač Petr Novotný (75). A hoci to s ním chvíľkami nevyzeralo dobre, momentálne sa cíti už lepšie a dokonca sa ukázal aj v spoločnosti. Pozrite, ako dnes vyzerá!

Koncom minulého týždňa sa v pražskej Lucerne konal koncert k 55. výročiu skupiny Fešáči. Špeciálnym hosťom večera bol legendárny český komik a moderátor Petr Novotný. Toho dlhodobo sužujú vážne zdravotné problémy, pre ktoré sa definitívne musel stiahnuť z verejného života. O to väčším prekvapením bola jeho účasť na podujatí.

Bol v dobrej kondícii, následky ťažkej mŕtvice, ktorá ho postihla v roku 2013 a ďalších zdravotných komplikácií na ňom nebolo ani vidieť. Jeho manželka Mirka však prezradila, že stále nie je v úplnom poriadku. „Je to s ním ako na hojdačke,“ priznala. A potvrdil to aj samotný komik. Na otázku moderátora Pavla Zedníčka, ako sa má, odpovedal: „Mohlo by to byť lepšie.“

Galéria fotiek (3) Petr Novotný, ako ho poznáme.

Zdroj: Tv Nova

Známeho Čecha v spoločnosti sprevádzala okrem manželky aj 31-ročná dcéra Soňa. Jeho syn Pavel Novotný neprišiel kvôli pracovnej vyťaženosti. Takto sa však v minulosti vyjadril k zdravotnému stavu svojho otca: „Je na tom úmerne tomu, čím si prešiel. Ale ide sa prejsť, chutí mu, je obklopený piatimi vnúčatami. Ideme zápas od zápasu,“ prezradil.

Komik by celý 4-hodinový koncert neustál, na kraji pódia mal preto pripravený svoj stolček, odkiaľ počúval pesničky, ktoré pre Fešákov napísal. Novotný napokon po takmer hodine z Lucerny odišiel. Pozrite, ako dnes vyzerá!