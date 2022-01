Temný rok českej speváčky: Korona horšia ako rakovina?!

PRAHA - Česká speváčka Anna K. si pred rokmi prešla rakovinou, dokonca dvakrát. Nestrácala však vieru a povzbudzovala aj všetkých okolo seba. Čoskoro to už ale budú dva roky, čo tu máme pandémiu koronavírusu a umelkyňa priznala, že práve v tomto čase jej už dochádzali sily.

Anna K sa narodila ako Lucianna Krecarová 4. januára 1966. Už ako 8-ročná účinkovala v divadle a jej kroky smerovali na konzervatórium. 20 rokov pôsobila v divadle Semafor. Nakoniec sa však nepreslávila ako herečka, ale ako speváčka.

Zdroj: Popron music

Jej debut Já nezapomínám vyšiel v roku 1993, prelom v kariére prišiel až o 6 rokov neskôr s diskom Nebe. Album získal tri nominácie v rámci odovzdávania hudobných cien Anděl, speváčka si odniesla dve sošky - ako speváčka roku a za najlepšiu titulnú pieseň.

V roku 2013 absolvovala vypredané turné na oslavu 20 rokov na hudobnej scéne a musela niekoľko koncertov pridať, takže turné sa pretiahlo až do roku 2014.

V roku 2010 do jej kariérneho a hlavne osobného života zasiahla rakovina prsníka. Anna K podstúpila chemoterapiu aj operáciu. Choroba zmizla a vyzeralo to na víťazstvo života nad smrťou.

Zdroj: CT

Bohužiaľ, temné obdobie neskončilo. Speváčke začali zo života odchádzať blízki ľudia. Najprv priateľova mama, ktorú označovala za svoju najbližšiu kamarátku, potom vlastný otec, s ktorým si bola veľmi blízka. A ich odchodom to neskončilo... „To by zabilo aj vola, nieto mňa, keď to zdravie už nie je v poriadku,“ povedala v roku 2017 pre DvTv.

A potom rakovina udrela druhýkrát. Nešlo o recidívu predchádzajúceho ochorenia, zasiahnutý bol iný orgán. Nálezov bolo viac, absolvovala viac chemoterapií a boli medzi nimi kratšie prestávky ako predtým. A opäť musela pod nôž. Liečbu ukončila v januári 2018, len deň pred svojimi narodeninami.

A v roku 2020 prišla pandémia koronavírusu. „Mala som fakt temné obdobie plné rodinných problémov a ďalších smútkov. Prebdené noci, pocit beznádeje. Proste odporný rok,” povedala Anna K pre iDnes.cz.

Hoci už zažila naozaj zlé časy, až teraz ju to takmer položilo. „Už som zažila, prežila a zmákla dosť veľa prekážok, ale teraz mi už nejako dochádzali a možno aj došli sily. Proste všetko okolo mňa bolo strašne zle vrátane osobného života, starostí o blízkych a podobne. Nejako sa mi všetko sypalo na hlavu a už som pod tou ťarchou udalostí postupne chradla. Nemala som žiadnu radosť ani vyhliadku na nejaké kompenzácie tej tmy okolo,” uviedla speváčka, ktorá práve počas pandémie prišla o možnosti, ako sa pozitívne dobiť.

„Viem, že je to hlúpe, že to hovorím práve ja, ktorá som toľko rokov všetkých okolo povzbudzovala a motivovala k optimizmu, nádeji a viere v dobré konce, ale proste mi teraz nejako došlo palivo. Väčšinou, keď mám nejaké napätie, teším sa, keď vypadnem niekam von, medzi ľudí, odspievať koncert alebo sa stretnúť s priateľmi, ale teraz nič také nebolo možné,” dodala.

Zdroj: Instagram Anna K