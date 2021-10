Na obrazovkách neohrozený Bond a doma: Preboha, veď ho mlátili manželky!

Roger Moore sa narodil 14. októbra 1927. Záujem o umenie ho priviedol na začiatku pracovnej kariéry do firmy vyrábajúcej dokumentárne a výchovné animované filmy. Niekoľkokrát sa objavil v hrách na javiskách londýnskeho West Endu. Počas druhej svetovej vojny pôsobil v pomocnej armádnej jednotke zabezpečujúcej obveselenie spojeneckých vojsk v Nemecku. Po vojne hral v divadlách, v televízii a rozhlase.

Prelom v jeho kariére nastal v roku 1973. Vtedy získal rolu Jamesa Bonda vo filme Live and Let Die (Žiť a nechať zomrieť). Jeho Bond bol už tretí v poradí a Moore prispel k stvárneniu tejto obľúbenej postavy agenta britského veličenstva uhladenosťou a svojským zmyslom pre humor.

Bonda hral ešte v šiestich ďalších filmoch s absurdnými komediálnymi situáciami. Boli to The Man with the Golden Gun (Muž so zlatou zbraňou, 1974), The Spy Who Loved Me (Agent, ktorý ma ľúbil, 1977), Moonraker (1979), For Your Eyes Only (Len pre tvoje oči, 1981), Octopussy (Chobotnička, 1983). Poslednou jeho bondovkou bola A View to a Kill (Vyhliadka na vraždu, 1985). Moore oficiálne oznámil, že končí s Bondom 3. decembra 1985. O svojom pôsobení v úlohe Jamesa Bonda napísal Roger Moore knihu My World is My Bond (Môj svet je môj Bond, 1985).

Zdroj: United Artists

To najlepšie na jeho úlohe superagenta Jamesa Bonda bola pre Rogera Moora skutočnosť, že prichádzali peniaze. Autá neboli také úžasné, ani ženy. Moore to povedal v rozhovore pre nemecký Bild am Sonntag v roku 2008. Zaujímavou kapitolkou v živote herca boli jeho manželky. S prvou sa oženil, keď mal 19 rokov. Temperamentná krasokorčuliarka Doorn van Steyn ho neváhala aj udrieť, hodila doňho dokonca čajník. Manželstvo bolo rozvedené v roku 1953.

Moore sa o pár mesiacov oženil so speváčkou Dorothy Squires, ktorá ho tiež nešetrila. Raz mu otrieskala o hlavu gitaru, na ktorej si brnkal a nevenoval dostatočnú pozornosť tomu, čo ona hovorí. Keď Dorothy zistila, že jej manžel zahýba s mladou talianskou herečkou Luisou Mattioli, v návale zlosti rozbila okno a poškriabala sa skleným črepom. Dorothy nepristúpila na rozvod, súhlasila až v roku 1968, to už Moore mal s Luisou dve deti. Ich tretí potomok sa narodil už v manželstve. Po rozvode s Luisou (1996) sa v roku 2002 stala Moorovou manželkou Švédka Christina Tholstrup.

Christina Tholstrup a Roger Moore Zdroj: TASR

Britská kráľovná udelila v roku 2003 Rogerovi Moorovi šľachtický titul sir. Bolo to za jeho charitatívnu prácu, ktorú vykonáva ako veľvyslanec dobrej vôle pre UNICEF. Krátko pred svojimi 80. narodeninami v roku 2007 sa Roger Moore dočkal svojej hviezdy na hollywoodskom Chodníku slávy.

Roger Moore zomrel 23. mája 2017 vo veku 89 rokov vo Švajčiarsku. Hercova rodina oznámila, že zomrel v kruhu svojich najbližších "po krátkom, ale statočnom boji s rakovinou".

Zdroj: The Hallmark Channel