Herečka z To je vražda, napísala, má už 96: Aha, ako vyzerala pred trištvrte storočím!

Angela Lansbury sa narodila 16. októbra 1925. Jej mama Charlotte hrávala v divadle a objavila sa aj v niekoľkých filmoch, otec bol obchodník a politik. Už ako dieťa bola kino-maniačkou a predstavovala si sama seba v koži rôznych postáv.

VIDEO: Prierez kariérou Angely Lansbury

Jej otec zomrel, keď mala 9 rokov a matka sa neskôr rozhodla presťahovať do USA, kde Angela získala štipendium a študovala na Feagin School of Drama and Radio v New Yorku. Už ako 16-ročná ale vystupovala ako speváčka v nočnom klube, kde tvrdila, že má 19 rokov.

V roku 1944 sa objavila vo filme Plynové lampy po boku hviezdnej Ingrid Bergman. Už keď bolo rok predtým oznámené jej obsadenie do úlohy Nancy, magazín Variety skonštatoval, že z neznámeho dievčaťa sa v priebehu pár dní stala filmová hviezda.

Angela Lansbury v roku 1944 vo filme Plynové lampy

Angela Lansbury v roku 1945 vo filme Portrét Doriana Graya

V ďalšom filme National Velvet zas hrala so slávnou Elizabeth Taylor. A už tretí film – Portrét Doriana Graya – jej vyniesol nomináciu na Oscara ako herečke vo vedľajšej úlohe.

Celkovo sa Angela objavila v asi 70 filmoch. Medzi divákmi jej ale najväčšiu slávu priniesol seriál To je vražda, napísala, v ktorom účinkovala až do roku 1996. Neskôr vzniklo ešte niekoľko samostatných filmov, ten posledný s podtitulom Keltská hádanka v roku 2003.

Zatiaľ posledné filmy, ktoré má herečka na konte, vyšli v roku 2018, a to Návrat Mary Poppins a Buttons.

Herečka sa v roku 1945 vydala za kolegu Richarda Cromwella, no rozviedli sa už v ďalšom roku. O tri roky neskôr povedala áno hercovi a producentovi Petrovi Shawovi a boli manželmi 54 rokov až do jeho smrti. Angela je matkou dvoch detí, syn sa volá Anthony Peter a dcéra Deirdre Ann. Sobášom získala aj nevlastného syna Davida.