Van Damme má 61 rokov: Môže TAKTO vyzerať?!

Šampión bojových umení predviedol svoju telesnú zdatnosť vo filmoch ako Karate Tiger 1.: Neustúpiť, nevzdať sa (1985), Kickboxer (1989), Levie srdce (1990), Živý terč (1993), Legionár (1998), Až do smrti (2007) alebo Expendables: Nezničiteľní 2 (2012). Okrem bojových umení a herectva sa venuje aj písaniu scenárov a režírovaniu. Dnes sa dožíva 61 rokov.

Jean-Claude Van Damme, vlastným menom Jean-Claude Camille François Van Varenberg, sa narodil 18. októbra 1960 na predmestí Bruselu. Bojovým umeniam sa začal venovať už ako desaťročný, keď ho otec zapísal do školy karate. Postupne rozšíril svoj repertoár bojových športov aj o Taekwondo či Kickbox a na popud matky trénoval tiež balet, čo jeho gymnastické zručnosti ešte rozšírilo. Tvrdá fyzická príprava mu zabezpečila zisk čierneho pásu a európskeho majstra v karate v strednej váhe.Rešpekt súperov a vlastné karate štúdio tešiace sa hojnej návštevnosti však Van Dammovi k šťastiu nestačilo. Jeho snom bolo dobyť Hollywood, preto sa vzdal výnosného fitnes centra a odišiel do USA. Než sa však dopracoval k lukratívnej filmovej ponuke, zarábal si na živobytie napríklad aj ako vyhadzovač v nočných kluboch.

Zdroj: Taurus Entertainment Company

Odrazovým mostíkom vo filmovej kariére belgického rodáka sa stala snímka Bloodsport (Krvavý šport, 1988) nabitá ukážkami najrôznejších ázijských bojových umení. Dnes film patrí ku klasickým dielam a podstatnou mierou prispel k popularizácii bojových umení. Snímka, ktorá vznikla s rozpočtom 1,5 milióna dolárov, vyniesla napokon tvorcom 30 miliónov dolárov.



Do hlavného hollywoodskeho prúdu prenikol Jean-Claude Van Damme v 90. rokoch 20. storočia, kedy sa začala jeho spolupráca so známymi zahraničnými režisérmi. K najznámejším filmom z tohto obdobia patria Kickboxer (1989), Double Impact (Dvojitý zásah, 1991), Universal Soldier (Univerzálny vojak, 1992), Nowhere to Run (Niet úniku, 1993), Hard Target (Živý terč, 1993), Sudden Death (Náhla smrť, 1995) a Timecop (1994), za ktorý zožal pochvalu aj od uznávaných filmových kritikov. V roku 2008 si herec zahral sám seba v snímke JCVD, ktorá však nie je klasickým portrétom hviezdy, ale stavia na fiktívnej zápletke a zároveň čerpá z Van Dammovho skutočného života.

Zdroj: New World Pictures

Po boku nemenej slávnych akčných filmových hrdinov, ako sú Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis či Chuck Norris sa Van Damme predviedol vo filme Expendables 2 (Expendables: Nezničiteľní 2, 2012). Medzi jeho posledné filmové snímky patria Kickboxer: Vengeance (2016), Kickboxer: Odplata (2017), Lukas (2018) a We die Young (Zomrieť mladí, 2019).

Jeho zatiaľ posledným filmom je snímka Frenchy. A hoci má herec na chrbte už 6 krížikov, stále má formu ako zamlada a konkurovať môže aj oveľa mladším kolegom. Veď pozrite!

Zdroj: Falcon Films

Zdroj: Falcon Films



Rovnako ako jeho filmy, rušný je aj hercov osobný život. Známe sú jeho problémy s drogami, priznal, že trpí maniodepresiou a za rozpadom jeho manželstiev údajne stálo násilnícke správanie a výstredný spôsob života. V súčasnosti je piatykrát ženatý a má tri deti.



Údajne však už 11 rokov nežije so svojou manželkou, ale milenkou, Ukrajinkou menom Alena Kaverina. Zdroj: Instagram