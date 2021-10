Strašne ju chcel: Takto známy režisér balil tanečnicu zo SĽUK-u!

BRATISLAVA - Už sú opäť spolu! Dnes by oslávil 95. narodeniny režisér a choreograf Martin Ťapák, ktorý odišiel na večnosť v roku 2015. Tento rok ho nasledovala aj milovaná manželka Darina, s ktorou mal synov Mareka a Jána.

Filmový režisér Martin Ťapák sa narodil 13. októbra 1926 v obci Liesek v okrese Dolný Kubín. Jeho učiteľ si všimol, že má blízko k umeniu, hudbe a tancu. A jeho mama tým nebola nadšená. „Keď jej povedal, že chce ísť do Bratislavy študovať za herca, rozplakala sa. Zalomila rukami a povedala: No, ešte v rodine komedianta,“ spomínala v dokumente Martin Ťapák jeho sestra Irena.

Študoval na Konzervatóriu v Bratislave. Ako uvádza sme.sk, hneď z prvého ročníka ho angažovali do Slovenského národného divadla. A krátko na to sa spustila aj jeho kariéra režiséra. V rokoch 1945 – 1950 pôsobil ako herec a asistent réžie Slovenského národného divadla v Bratislave, v rokoch 1950 – 1958 ako choreograf a režisér Slovenského ľudového umeleckého kolektívu v Bratislave. V roku 1952 ukončil štúdium na Vysokej škole múzických umení v Bratislave.

Zdroj: SFÚ

Pracoval v Laterne magike v Prahe, od roku 1961 ako režisér filmovej tvorby Bratislava - Koliba. Hral o.i. vo filmoch Akcia "B", Rodná zem, Zatúlané delo, Jánošík, Prežil som svoju smrť.

Ako režisér nakrútil tieto najznámejšie filmy: Dobrého vám večera, Prekroč svoj tieň, Balada o Vojtovej Maríne, Živý bič, Rok na dedine (spolu s Karolom Zacharom), Drevený chlieb, Rysavá jalovica, Nevesta hôľ, Pacho, hybský zbojník, Sváko Ragan, Krutá ľúbosť, Hodiny, Plavčík a Vratko, Zrelá mladosť, Skleníková venuša. Divácky úspešnú paródiu na slovenských zbojníkov Pacho, hybský zbojník možno označiť za jeho najúspešnejší film.

Zdroj: TASR

Martin Ťapák zomrel v nedeľu 1. februára v skorých ranných hodinách vo veku 88 rokov v Bratislave. Tento rok ho na večnosť nasledovala aj manželka Darina, zakladajúca členka SĽUK-u. Práve tam sa aj spoznali. On ako choreograf, ona tanečnica.

Pri jednej skúške vždy stopol tanec práve pri nej. „Cez prestávku dievčatá hovorili, že prečo stále len pri mne zastavuje,“ spomínala Darina na "osudovú" skúšku. „Nevedela som, vravím im, nech sa ony opýtajú, či to bola náhoda alebo výber. Po rokoch, keď už sme boli svoji, sa k tomuto neustále vracal v spomienkach. Písal mi v ľúbostných listoch, či si pamätám, ako ma zastavoval. Preto, aby bol pri mne, aby ma chytil, objal a ukazoval so mnou kroky a prvky. Bolo to také silné, že inak nevládal.“

Z ich manželstva vzišli dvaja synovia. Marek sa stal hercom a režisérom, Ján sochárom.

Zdroj: TASR

Zdroj: sluk.sk