Osudová chyba českého herca: Miloval inú, ale... K svadbe ho donútila vyhrážkami!

Ladislav Pešek sa narodil 4. októbra 1906, dnes si pripomíname výročie jeho smrti – zomrel 13. júla 1986 vo veku 79 rokov.

Pôvodným menom sa volal Ladislav Pech a narodil sa do umeleckej rodiny. Keď rodičia nemali nikoho na stráženie, brali ho so sebou do divadla. Napriek tomu on sníval o futbalovej kariére a samotní rodičia chceli, aby mal solídne povolanie, preto ho dali na živnostenskú školu.

Neskôr sa ale prihlásil na konzervatórium. Na začiatku kariéry si zmenil meno na Pešek, čo bolo priezvisko z matkinej strany, aby si ho nemýlili s jeho otcom, tiež hercom. Už ako 23-ročný dostal ponuku účinkovať v Národnom divadle.

Zdroj: AB

Film spočiatku odmietal, ale nakoniec ho presvedčili ekonomické výhody aj vtedajšia partnerka Jiřina Štepničková. Jeho prelomovými úlohami boli študenti z filmov Škola, základ života! a Cesta do hlubin študákovy duše. Z prvej spomínanej snímky pochádzajú aj nezabudnuteľné verše: Štěstí! Co je štěstí? Muška jenom zlatá...

Pešek sa potom objavil v mnohých ďalších filmoch, napríklad Roztomilý člověk, Hotel Modrá hvězda, U pěti veverek, Obušku, z pytle ven!, Jan Žižka, Hrátky s čertem, Tvár v okne, Revízor, Zlatovláska, Já už budú hodný, dědečku!, V zámku a podzámčí, Jako kníže Rohan.

Herec dostal za svoje umenie mnoho ocenení, napríklad Zaslúžilý umelec, Národný umelec, či Rad republiky.

Zdroj: ČT

Ako sme už spomínali, Ladislav Pešek žil s kolegyňou Jiřinou Štěpničkovou, ktorá si v Babičke z roku 1940 zahrala Viktorku. Bolo to v polovici 30. rokov a hoci pojem stalker znie novodobo, tento umelec mal svoju stalkerku, hoci sa jej v tom čase tak nehovorilo.

Zamilovaná žena sa vo svojich listoch dokonca podpisovala ako Divá Bára, čo bola jedna z divadelných postáv Štěpničkovej. Keď na jej básne a listy nereagoval, začala sa vyhrážať samovraždou a raz si dokonca vzala veľké množstvo liekov.

Herec potom urobil osudnú chybu – z ľútosti túto ženu navštívil. A aj jej otec mu prízvukoval, aby sa s ňou oženil, inak ju bude mať na svedomí. A tak nakoniec bola svadba. Po vojne manželstvo ukončil, keď už na ňom žena ani netrvala, keďže dosiahla, čo chcela. Neskôr sa oženil s istou profesorkou, ktorá mu porodila dcéru Zuzanu.

Zdroj: ČT