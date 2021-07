Malachovská je už 28 rokov šťastne vydatá, ale... Sníva o tomto sexi svalnáčovi!

Iveta Malachovská, rodená Pašková, sa narodila 11. júla 1965 v Bratislave. Patrí medzi naše najznámejšie moderátorky a na televíznych obrazovkách sa objavuje zhruba od roku 1989.

Zdroj: RTVS

Ako priznáva, v minulosti túžila byť herečkou. Avšak na prijímacích pohovoroch pohorela. „Narodila som sa v skromných pomeroch. A moja mama, napriek tomu, že pracovala istý čas v televízii, nás viedla k veľkej skromnsoti. Bola som v tom čase ostrihaná na chlapca a keď som išla na príjimačky, tak mi povedala, aby si som si dala pletený kostým, aby som nebola veľmi nápadná. Bola som tak nenápadná, že si ma tam nik nevšimol,” zaspomínala si nedávno počas rozhovoru pre rádio Jemné známa moderátorka.

Iveta vyštudovala produkciu na Filmovej akadémii múzických umení v Prahe. Divákom sa môže spájať napríklad s reláciami Matelko, Štúdio Kontakt, či Lastovička.

Zdroj: Instagram IM

Malachovská pôsobila aj na obrazovkách Televízie Markíza, kde mala vlastnú úspešnú reláciu Hodina pravdy. Koncom roka 2007 sa vrátila do Slovenskej televízie, kde uvádzala súťaž Milionár a neskôr aj talkšou Ľudia na jednotku.

Iveta Malachovská je už pár rokov nedomysliteľnou súčasťou relácie Dámsky klub.

V roku 1993 sa moderátorka vydala za operného speváka Martina Malachovského, s ktorým má dcéru Kristínu. Manželstvo tejto dvojice patrí k jedným z tých najvydarenejších v našom šoubiznise.

Okrem milovaného manžela má však Iveta slabosť aj na iného muža. A to na futbalistu Zlatana Ibrahimovića. „Ja som si prečítala jeho knižku a on je veľmi zložitá postava. Raz ráno som sa zobudila a hovorím manželovi, že počúvaj, ja som mala sen s Ibrom. A môj muž že čo? Sex? aký bol? A ja že, vieš šo, nebol sex, predstav si, že ja mu robím upratovačku v dome,” poznamenala so smiechom počas rozhovoru pre Jemné Iveta.

Iveta Malachovská je veľkou fanúšičkou Zlatana Ibrahimovića. Zdroj: profimedia.sk