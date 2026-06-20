Toto Slovensko ešte nezažilo: Kavej 2 bude mať veľkú letnú tour s hercami!

BRATISLAVA - Pokračovanie úspešnej slovenskej komédie Kavej mieri do kín, no tvorcovia pripravili aj niečo navyše. Kavej 2 sa totiž fanúšikom nepredstaví len v kinosálach, ale aj počas veľkej letnej tour po Slovensku, ktorá spojí premietania, hudbu a stretnutia s hercami priamo v regiónoch.
Úspešná slovenská komédia Kavej si pri svojom prvom diele získala divákov po celom Slovensku a stala sa jedným z najväčších domácich hitov posledného obdobia. Teraz prichádza jej pokračovanie, ktoré má ambíciu nadviazať na úspech jednotky a priniesť ešte viac emócií aj humoru.V hlavných úlohách filmu Kavej 2 sa opäť predstavia herečky Jana Kovalčíková a Anna Jakab Rakovská, ktoré hovoria, že na pľaci fungovala prirodzená chémia aj dobrá atmosféra. „Myslím, že sme sa na začiatku všetci trochu báli, aká tá dvojka bude… ja som však film už videla a nehanbím sa zaň, chémia fungovala prirodzene,“ uviedla Kovalčíková.
Rovnako pozitívne hovorí o projekte aj Anna Jakab Rakovská: „Scenár je veľmi ľudský a vtipný, ukazuje bežné situácie zo života. Je to viacgeneračný film, v ktorom si každý nájde to svoje.“Silnú úlohu vo filme zohráva aj hudba. O hit „Nalej mi kavej“ sa postarala skupina Helenine oči, ktorý sa po zverejnení rýchlo stal virálnym. Producent Dano Dangl zároveň prezradil, že dvojka vznikla po silnej reakcii divákov na prvý film: „Ľudia ostali v daždi a ich reakcie boli tak silné, že sme hneď vedeli, že musí vzniknúť pokračovanie.“
Najväčšou novinkou je Kavej 2 a letná tour po Slovensku, ktorá prinesie premietania pod holým nebom, hudbu aj stretnutia s hercami. Tour odštartuje 3. júla 2026 na Zemplínskej Šírave a následne sa zastaví aj v Košiciach, Prešove, Banskej Bystrici, Nitre, Martine a Senci.
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