Pikantná scéna na nitrianskom kúpalisku: Párik si doprial sexuálne radovánky všetkým na očiach! Ani sa neskrývali

NITRA – Dopriali si priamo na kúpalisku. Muž so ženou sa s tým nijako nepárali. Vo chvíli, keď dostali chuť na sexuálne radovánky, pustili sa rovno do veci. Neprekážalo im ani to, že sa v tom čase nachádzajú na verejnom kúpalisku a okolo nich na dekách oddychujú ďalší ľudia.

Zdá sa, že v meste pod Zoborm sex na verejnosti ľuďom zachutil. Len nedávno obletelo Slovensko video, na ktorom dvojica súloží priamo na schodoch vedľa rušnej ulice. Tento škandál ešte nestihol ani vychladnúť a už má konkurenciu.

Rovnakej aktivite sa oddával aj ďalší pár, tentokrát na mestskom kúpalisku. Za účelom aktu lásky sa ani neobťažovali zájsť niekam do ústrania, kde by neboli tak na očiach. Zostali na svojej deke nachádzajúcej sa medzi dekami ďalších návštevníkov. Na videu, ktoré zverejnila TV JOJ, je dvojica zachytená priamo v akcii. Je síce vidieť, že žena sa aspoň z časti prikrýva uterákom, no svoj účel to veľmi nesplnilo. Každý, kto išiel v tom čase okolo, mohol poľahky vidieť, čomu sa dvojica venuje.

Ich predchodcov zo schodov na rušnej ulici, ktorí sa stali hviezdami internetu pred mesiacom, za takéto správanie riešila polícia. 21-ročná žena a 29-ročný muž boli nakoniec obvinení. Podľa televízie sa už muži zákona zaoberajú aj dvojicou z kúpaliska. "Vo všeobecnosti podozrivé osoby sa môžu dopúšťať výtržníctva tým, že sa dopúšťajú hrubej neslušnosti vykonávaním pohlavného styku," uviedla hovorkyňa KR PZ v Nitre Renáta Čuháková.