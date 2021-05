Nezabudnuteľný Funesov hlas: Aha, táto spievajúca fešanda je dcéra legendárneho Filipovského!

Pavlína Filipovská je česká herečka, speváčka, konferencierka, televízna a rozhlasová moderátorka. Rodáčka z Prahy sa narodila 28. mája 1941. Už počas gymnaziálneho obdobia pôsobila v televízii, kam nastúpila v roku 1958 ako televízna hlásateľka a uvádzala detské relácie.

I keď dráha speváčky nepatrila k jej najsilnejším umeleckým stránkam, práve v divadle Semafor, kde pôsobila v rokoch 1959 –1963 naspievala svoj životný hit Včera neděle byla (1959), pieseň z hry Člověk z půdy, ktorú neskôr vydala aj na platni a ktorá bola dlhé roky jednou z najpredávanejších piesní.

V Semafore hrala a spievala aj v ďalších hrách (napríklad Šest žen, Zuzana není pro nikoho doma, Sekta, Papírové blues). Vo filme Kdyby tisíc klasinetů (1964) spievala veľký hit od Jiřího Suchého a Jiřího Šlitra s názvom Kapitáne, kam s tou lodí. V televíznej relácii Vysiela štúdio A spievala ďalšiu pesničku z dielne Semaforu, pieseň Aristofanes (1964).

Zdroj: ČT

Zdroj: ČT

Potom spolu s Karlom Gottom a bratmi Štaidlovcami prešla do novozaloženého divadla Apollo, kde sa zoznámila so spevákom Petrom Spáleným, s ktorým niekoľko rokov žila a má s ním dcéry Johanu a Pavlínu, dnes známu českú novinárku a moderátorku. Bol to jej druhý manžel, prvé manželstvo jej vydržalo len rok. Teraz je už vyše 30 rokov vydatá za Lubomíra Trávníčka.

Vystupovala i v divadle Rokoko a zahrala si pár menších postáv vo filme napríklad v historickom muzikáli Noc na Karlštejně (1973) a tiež v mnohých televíznych filmoch či seriáloch.

Od roku 1974 pracovala vo voľnom povolaní. Venovala sa predovšetkým moderovaniu hudobných a zábavných relácií (spolupracovala s Josefom Zímom a Karlom Štědrým), neskôr sa vrátila k práci pre deti.

Zdroj: Profimedia

„Na humbuk okolo narodenín nie som. Už by sa mi ani nevošli na tortu sviečky. Ale pristupujem k tomu s veľkou pokorou a s vďakou, že mi dal pán boh dožiť a nebolo to zlé. Bolo to pestré, bolo toho veľa a ešte by som toho chcela veľa zažiť. Tak mi držte palce,” povedala pár dní pred jubileom portálu Super.cz.

Na svojich 80 rokov umelkyňa vôbec nevyzerá a stále je plná života. „Kde beriem energiu? Rovnako ako môj otec hlavne z práce, snažil sa byť aktívny až do konca života,” uviedla dcéra nezabudnuteľného Františka Filipovského.