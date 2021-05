Hlas prichádza s novými návrhmi: Zvýšenie rodinných prídavkov a opätovné obedy zadarmo

BRATISKAVA – Rodinné prídavky by sa mali zdvojnásobiť a obedy zadarmo pre deti by sa mali od septembra opätovne zaviesť. Taká je predstava poslancov okolo lídra mimoparlamentného Hlasu-SD Petra Pellegriniho (nezaradený). Dosiahnuť to chcú návrhmi zákonov, ktoré predložili na júnovú schôdzu Národnej rady (NR) SR.

Pellegrini priblížil, že navrhujú, aby sa rodinné prídavky zdvojnásobili, a to z 25 na 50 eur. Toto opatrenie podľa jeho slov vláda schválila ešte koncom minulého volebného obdobia, ale v parlamente to už neprešlo. Poukázal na to, že minister financií Igor Matovič (OĽANO) hovorí o 200 eurách na dieťa. "My prichádzame s reálnym návrhom, takým, ktorý vôbec nebude znamenať a nemusí znamenať zvyšovanie daní," poznamenal podpredseda strany a poslanec Erik Tomáš (nezaradený).

Druhý návrh spočíva v tom, aby sa od septembra opätovne zaviedli dotované obedy, ktoré by vo svojom pôvodnom znení mali práve od septembra mali prestať platiť. "Vláda prijala niečo, kde vznikla nejaká skupina detí, na ktoré sa nevzťahuje ani daňový bonus, ani hmotná núdza a eurové obedy," podotkol Pellegrini. Opatrenie, ktoré navrhujú, podľa nich funguje výborne v praxi aj v zahraničí. "Obce a mestá si tento spôsob dotácie veľmi obľúbili," dodal Tomáš s tým, že o 25 % detí viac sa dostalo k teplému obedu. Dotácia by mala predstavovať 1,30 eura. Na oba návrhy je podľa Pellegriniho v rozpočte dostatok prostriedkov.

Časť spotrebných daní z tabaku by mala smerovať aj na prevenciu ochorení

Krajina vyzbiera na spotrebných daniach z tabaku a alkoholu každoročne približne pol miliardy eur. Časť z tejto sumy musí smerovať priamo na prevenciu ochorení. Vyhlásil to v pondelok na tlačovej konferencii poslanec parlamentu a podpredseda mimoparlamentnej strany Hlas-SD Richard Raši. Urobil tak aj pri príležitosti Svetového dňa bez tabaku.

Raši pripomenul, že vo svete zomrie na choroby spôsobené fajčením ročne viac ako sedem miliónov ľudí, čo je dvojnásobok obetí nového koronavírusu. "Účelové viazanie časti prostriedkov, ktoré sa vyberú na spotrebnej dani z tabaku a liehu na prevenciu, je príležitosť, ako bez zvyšovania daní dostaneme na prevenciu ochorení peniaze, ktoré nevyhnutne potrebujeme," spresnil Raši. Upozornil tiež, že podľa OECD na prevenciu vynakladáme len tretinu zdrojov oproti iným európskym krajinám a nedostala sa ani do plánu obnovy.

Navrhuje preto, aby sa obnovili existujúce preventívne skríningové programy a zaviedli nové - ako by bol skríning rakoviny pľúc. "Je absolútne nevyhnutné, pokiaľ chceme udržať a zvyšovať úroveň zdravotnej starostlivosti, aby sme začali od prevencie. Najlepšia a najlacnejšia choroba či diagnóza je taká, ktorej vieme predísť,“ dodal Raši.