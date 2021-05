Legendárny Bodie z Profesionálov: Čože? Veď on najprv vôbec nebol herec!

Lewis Collins sa narodil 27. mája 1946. Ako dvojročný sa stal najkrajším dieťaťom Liverpoolu. V 13 rokoch sa začal venovať hre na bicie. Neskôr pôsobil v rôznych lokálnych amatérskych kapelách. Po ukončení školy začal pracovať v kaderníckom salóne.

V roku 1964 s touto prácou sekol a začal hrať na basgitare s kapelou The Mojos. Keď sa rozpadli, Collins sa venoval krátkodobým prácam ako šofér dodávky, umývač okien či čašník.

Potom ho zaujala istá rozhlasová hra a rozhodol sa stať hercom. Následne v rokoch 1968 až 1971 navštevoval Londýnsku akadémiu hudby a dramatického umenia.

Po ukončení školy začal pôsobiť na divadelnej scéne, venoval sa aj pantomíme. Začiatkom 70. rokov dostal prvé televízne úlohy. Všeobecne známym sa stal vďaka seriálu Profesionáli, ktorý bol vytvorený na základe úspešného amerického počinu Starsky a Hutch. Collins dostal úlohu Bodieho a Martin Shaw stvárnil Doyla.

V rokoch 1979 a 1983 mal Collins aj vojenskú kariéru. Keď sa však chcel pridať k špeciálnej jednotke, napriek zvládnutým testom ho odmietli pre jeho status celebrity.

V roku 1982 sa uchádzal o úlohu Jamesa Bonda, no neuspel. Objavil sa v niekoľkých filmoch a seriáloch, no v roku 2003 sa rozhodol prerušiť hereckú kariéru a odsťahoval sa do USA, kde sa venoval predaju počítačových komponentov.

V roku 2012 bol ohlásený jeho návrat pred kamery, no v ďalšom roku producenti vyhlásili, že z toho zišlo. Dôvodom bola smrteľná choroba.

Hercovi diagnostikovali rakovinu v roku 2008. Bojoval s ňou 5 rokov, v roku 2013 sa jeho stav zhoršil Zomrel 27. novembra.