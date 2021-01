Sexi fešák z Kliniky Grace má už 55 rokov: Aha, čo s ním stvára jeho žena!

Patrick Dempsey sa narodil 13. januára 1966. Ako dieťa sa venoval žonglovaniu a v roku 1981 skončil na druhom mieste na medzinárodných majstrovstvách v juniorskej kategórii.

Ako 12-ročnému mu diagnostikovali dyslexiu. „Dalo mi to ten náhľad, že vždy musíte na sebe pracovať,” povedal kedysi moderátorke Barbare Walters. „Nikdy som sa nevzdal,” dodal.

Zdroj: Universal Pictures

Jeho herecká kariéra odštartovala v divadle, potom získal nejaké menšie úlohy pred kamerami. Prvá väčšia rola prišla vo filme The Woo Woo Kid, kde ako 21-ročný hral po boku Beverly D'Angelo.

Neskôr si zahral zajačika vo filme Loverboy spolu s Kirstie Alley a Carrie Fisher.

V roku 2001 získal nomináciu na Emmy za úlohu schizofrenika Aarona Brooksa v seriáli Once and Again.

Záujem verejnosti sa na neho sústredil o štyri roky neskôr, keď začal hrať v seriáli Klinika Grace (Grey's Anatomy). Zahral si dototr Sheperda, ktorý mal vzťah s Meredith Grey (Ellen Pompeo).

Zdroj: ABC

Neskôr si zahral napríklad vo filmoch Transformers 3 či Dieťa Bridget Jones. Aktuálne účinkuje v seriáli Diavoli.

Patrick Dempsey je manželom mejkap artistky Jillian, ktorá má dokonca aj vlastnú beauty aplikáciu. A tiež má vlastnú kolekciu výrobkov pre krásu, ktoré predáva. A skúša ich... na vlastnom manželovi! Na jej instagramovom profile môžete nájsť napríklad videá, ako Patrickovi aplikuje hydratačné prúžky na vačky pod očami a podobne. To by od neho asi nikto nečakal...

Zdroj: Instagram JD