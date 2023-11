Najsexi muž roku 2023 je známy! Má 57 rokov, šediny a za lekára by ho chcela každá žena

(Zdroj: pixabay.com)

Je ním charizmatický herec Patrick Dempsey, ktorý sa preslávil účinkovaním v obľúbenom seriáli Klinika Grace. „Som šťastný, že sa to deje v tomto momente môjho života. Je pekné dostať uznanie a nakopne to trošku moje ego, ale dáva mi to priestor k tomu, aby som to využil na niečo pozitívne,” uviedol pre People na margo tohto ocenenia.

Patrick Dempsey (Zdroj: ABC)

Najsexi muž sveta narážal na centrum, ktoré nedávno založil na počesť svojej matky. Zariadenie sa zameriava na pacientov trpiacich onkologickým ochorením a ich blízkych.

Kariéra, šarm a dobré srdce nie sú to jediné, čím sa Dempsey môže pochváliť. S manželkou Jillin majú krásnu rodinu - dcéru Talulu (21) a 16-ročné dvojičky Sullivan a Darbyho. Ako na margo titulu dodal, deti si ho teraz kvôli tomu budú doberať.

A ako reagoval on sám, keď sa o tom dozvedel? „Bol som úplne v šoku. A potom som sa začal smiať a myslel som si, že je to vtip,” priznal.