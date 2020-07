Slovenská herečka prežila svoju dcéru: Zomrela, keď ju držala za ruku!

BRATISLAVA - Z tejto rany sa nikdy nespamätala! Herečka Magda Paveleková prežila svojho muža, no tragédiou pre ňu bola najmä smrť dcéry. Od desivej diagnózy po jej odchod na večnosť uplynuli len tri mesiace.

Dnes je to 5 rokov, čo tento svet opustila herečka Magda Paveleková. Kedysi bola nazývaná aj prvou dámou slovenského humoru. Pre jej optimistické fluidum a verné stvárnenie komediálnych postáv si ju obľúbili fanúšikovia divadla, filmu i televízie.

Magda Paveleková sa narodila 7. júna 1931 v Leviciach, kde aj vyrastala a prežila šťastné detstvo. Rodičia podporovali jej túžbu stať sa herečkou a umožnili jej popri štúdiu na levickom gymnáziu získať aj vedomosti z pohybovej kultúry, spevu a hry na gitaru.

Patrila k zakladajúcim členom Divadla Andreja Bagara v Nitre (vtedy Krajského divadla), kde v roku 1949 začala svoju hereckú kariéru. Po príchode do Bratislavy v roku 1965 vystupovala najprv na scéne bývalej Tatra revue a v septembri 1971 sa stala stálou členkou Novej scény. Počas 42 rokov pôsobenia v divadle vytvorila množstvo čarovných postáv v hrách Goldoniho, Shakespeara, Gogoľa, Čechova, Schillera, Tajovského, Stodolu, Chalupku či Soloviča.

Publikum vždy očarila jej komediálnosť, ktorou pobavila i rozosmiala hľadisko. V tragikomických úlohách privádzala diváka k zamysleniu a úsmevu cez slzy. V bratislavskom Teatro Wüstenrot hrala v muzikáli Mníšky a na Novej scéne vytvárala v Kubovi úlohu cigánky. Nechýbala ani v komédii Turecká kaviareň, ktorú uvádzalo divadlo West. Dobrú náladu šírila aj prostredníctvom zábavných programov v rozhlase a televízii. Jej hlas bol dobre známy aj z dabingu, a to najmä z maďarského animovaného seriálu Miazgovci.

Za svoje nezameniteľné herecké majstrovstvo získala v roku 1982 titul Zaslúžilá umelkyňa a v roku 2007 ocenenie Kvet Tálie. Prezident SR Ivan Gašparovič udelil v januári 2013 Magde Pavelekovej Pribinov kríž II. triedy za mimoriadny prínos v oblasti kultúry. V roku 2013 bola Magda Paveleková uvedená do Siene slávy ankety OTO.

Magda Paveleková zomrela 20. júla 2015. V tom čase už mala z najbližšej rodiny len vnukov. Manžel ju opustil rok a pol predtým a dcéra Soňa, ktorú nazývali Ninka, v roku 1990. Ako 34-ročná si vypočula desivú diagnózu – rakovina.

Podstúpila operáciu, no lekári vedeli, že zachrániť ju nevedia. „Spýtala som sa lekára, koľko života jej ešte ostáva. Ukázal mi tri prsty... S hrôzou som vykríkla: Len tri roky? No on mi vtedy odpovedal, že len tri mesiace...” povedala kedysi Paveleková pre portál soubiznis.sk.

Ninka odišla v čase Vianoc a jej mama bola v poslednej chvíli pri nej. „Sadla som si k dcére na posteľ a chytila ju za ruku. Takto sme sedeli asi dve hodiny. Z Ninočkiných očí sa začali kotúľať slzy a zrazu si čudne vzdychla. Cítila som, že sa so mnou lúči. Poprosila som sestričku, aby jej dala ešte jednu deku, lebo sa mi zdalo, že má akési studené ruky. Vtedy mi lekárka povedala: Už netreba, pani Majda. Ona práve odišla.”

Herečka potom veľa času trávila so svojimi vnukmi Andrejom a Tomášom.