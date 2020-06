FOTO pred plastikami a blond vlasmi: Pamelu Anderson nespoznáte!

Pamela Anderson sa narodila 1. júla 1967 v meste Ladysmith v kanadskej provincii Britská Kolumbia. Mail Online pred pár rokmi prišiel s dovtedy nepublikovanými fotkami z jej mladosti, na ktorých bola hanblivo pôsobiaca brunetka. Málokto v nej spoznáva dnešnú vyplastikovanú blondínku a zrejme nikto by jej nepredpovedal kariéru modelingovej a seriálovej sexice.

Jej kariéra pred kamerami sa začala na futbalovom štadióne, kde sa tvár príťažlivej blondíny sledujúcej zápas v americkom futbale objavila na veľkoplošnej obrazovke. Budúca herečka mala vtedy na sebe tričko firmy Labatt a jej úspech u publika oslovil majiteľov firmy natoľko, že Pamele ponúkli zmluvu na účinkovanie v reklamách.

Po uvedení reklám na televízne obrazovky sa modelke ozvali manažéri z pánskeho časopisu Playboy. Na titulnej strane známeho magazínu sa blondínka prvýkrát objavila v roku 1989. Vďaka tomu potom dostala rolu v dnes už legendárnom televíznom seriáli Pobrežná hliadka (Baywatch), ktorý sa vysielal takmer po celom svete v rokoch 1989 až 2001.

Plážová prehliadka dokonalých opálených tiel prilákala k televíznym obrazovkám viac ako miliardu divákov, čím sa tento seriál zaradil k najsledovanejším v histórii. Zásluhu na tom nepochybne mala i Pamela Anderson, ktorá sa ako plavovlasá záchranárka v ikonických červených plavkách stala jednou z najznámejších postáv svojej generácie.

K známym úlohám kanadsko-americkej herečky patrí tiež titulná rola v seriáli V.I.P. (V.I.P. - Agentúra Vallery Ironsovej, 1998). Zahrala si aj v thrileri Naked Souls (Experiment, 1995), v akčnom filme Barb Wire (1996) alebo v komédii Scary Movie 3 (2003). Objavila sa aj vo filmovej verzii Pobrežnej hliadky (Baywatch, 2017).



Popri hereckej kariére sa Pamela intenzívne venuje boju za dodržiavanie práv zvierat prostredníctvom organizácie PETA (People for the Ethical Treatment of Animals - Ľudia za etické zaobchádzanie so zvieratami).