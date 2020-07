Princ Bajaja odišiel náhle a nečakane: Týždeň pred smrťou sa bavil v spoločnosti

MARTIN - Už je to 5 rokov, čo tento svet opustil herec Ivan Palúch (†75). Správa o jeho smrti bola o to prekvapujúcejšia, že len pár dní pred odchodom na večnosť sa objavil na filmovom festivale.

Ivan Palúch sa narodil 20. júna 1940 vo Zvolene v rodine divadelníka a spoluzakladateľa súboru Detvan, z ktorého neskôr vzniklo profesionálne divadlo vo Zvolene. S divadelným svetom sa začal zbližovať v Banskej Bystrici, kam sa rodina presťahovala, keď mal tri roky. Po maturite nastúpil na Vysokú školu múzických umení v Bratislave, jeho štúdium však prerušila zistená očná porucha.

Hereckú kariéru odštartoval v oblastných divadlách v Spišskej Novej Vsi, Prešove, Žiline a Nitre. Už vtedy zaujal svojím hereckým prejavom a širokým dramatickým rozsahom. V roku 1986 získal angažmán v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene.

Prvú veľkú filmovú príležitosť dostal v roku 1967 vo filme Marketa Lazarová. O rok neskôr prijal hlavnú úlohu vo filme režiséra Aleksandara Petroviča s názvom Čoskoro bude koniec sveta, pričom hereckou partnerkou mu v tejto snímke bola francúzska herečka Annie Girardotová. V rovnakom roku si zahral i v nemeckom filme Michael Kohlhaas - der Rebell. Obe snímky boli nominované na prestížnu Zlatú palmu na medzinárodnom filmovom festivale v Cannes.

Zdroj: CS Film

Súčasne sa umelec preslávil i v domácom prostredí ako charizmatický interpret mnohých filmových aj televíznych postáv. Svoj talent predviedol napríklad vo filmoch Niet inej cesty, Ucho, Kaňon samé zlato, Krčmársky kráľ, Morgiana či Nedodržaný sľub. K jeho nezabudnuteľným rolám však patria najmä hlavné postavy, ktoré stvárnil vo filmovej rozprávke Princ Bajaja a v televíznom filme Adam Šangala.

Palúch bol zakladateľom Fakulty dramatických umení na Akadémii umení v Banskej Bystrici. V roku 2008 si na medzinárodnom filmovom festivale Artfilm v Trenčianskych Tepliciach prevzal ocenenie Hercova misia za mimoriadny prínos do hereckého umenia v oblasti filmu.

Zdroj: RTVS

Ivan Palúch zomrel 3. júla 2015 v Martine vo veku 75 rokov. Skonal po piatich dňoch hospitalizácie v martinskej nemocnici. Tam ho prijali len dva dni po tom, ako sa zúčastnil Art Film Festu.

Predstaviteľ Princa Bajaju sa objavil v spoločnosti, do ktorej mali prístup len VIP hostia a vyzeral naozaj dobre. Podľa prítomných sa cítil skvele, žartoval, príjemne sa zabával a s hereckými kolegami si dokonca vypil aj šampanské. Rozhodne nič nenasvedčovalo tomu, že mu do konca života zostáva posledný týždeň. V deň, keď naposledy vydýchol, mal byť dokonca prepustený do domácej liečby.

Zdroj: Moët & Chandon