Andrea, kašli už na to! Verešová sa chcela blysnúť angličtinou, vyrobila si TRAPAS

Andrea Verešová je známa svojimi česko-slovenskými slovnými skvostmi. Neraz však dokázala, že podobné perly dokáže vyprodukovať aj v angličtine. Za všetky spomeňme vetu, v ktorej fanúšikov omylom pozývala fajčiť marihuanovú cigaretu. Namiesto slova join, totiž použila výraz joint, a tak veta nadobudla úplne iný rozmer.

Verešová opäť perlí: Chcela byť za múdru, no je na smiech!

A podobný prešľap má modelka na svojom konte opäť. Chcela okomentovať fotku zo slnečnej dovolenky, na ktorej pózuje v bielych bikinách a mentolovom plážovom župančeku. Pohodový relax pri mori chcela označiť rozprávkou, podarilo sa jej však napísať niečo celkom iné. „My own fairytail,“ napísala Verešová.

Problém však nastal práve v slove rozprávka - po anglicky sa totiž píše fairytale. To, čo napísala Andrea, je v doslovnom preklade vílin chvost. Musíme však pripustiť, že mohlo ísť o zámer - za toto slovo totiž kráska pridala emotikon víly... No je to málo pravdepodobné.

V každom prípade by Andrea mala zvážiť, či je angličtina na jej instagramovom profile naozaj potrebná. Jej fanúšikovia totiž z prevažnej väčšiny aj tak pochádzajú z Česka a Slovenska, modelkina kombinácia týchto dvoch jazykov by tak na okomentovanie fotiek absolútne postačovala.