Zoskok zo 16-metrovej výšky sa nepodaril: Nevlastná dcéra Verešovej zle dopadla... Bolestivé následky!

Valentína Volopichová bola celé roky úspešnou športovkyňou, konkrétne zjazdovou lyžiarkou. Aktuálne sa však rozhodla vyskúšať niečo z úplne iného súdka. Nevlastná dcéra modelky Andrey Verešovej sa zúčastnila skokanskej exhibície na nábreží Vltavy.

Zdroj: reprofoto CNN Prima News

27-ročná Češka sa rozhodla skočiť do rieky zo 16-metrovej výšky. No nevyšlo jej to úplne podľa predstáv. „Dopadla som na hrudník, takže má trochu bolí krk,“ povedala Blesku Volopichová, ktorá si našťastie zoskokom nespôsobila vážnejšie zranenie. „Pre divákov som to ale urobila rada,“ dodala Valentína.

