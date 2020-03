Tento Slovák trénuje slávneho Djokoviča... Za brata má známeho herca!

Marián Vajda sa narodil 24. marca 1965. Profesionálne hral tenis, v rámci kariéry bola jeho najlepším umiestnením v rebríčku bieleho športu 34. priečka. Neskôr sa stal tenisovým trénerom.

A medzi jeho zverencov patrí aj úspešný Srb Novak Djokovič. Istý čas mali pauzu, no svoju spoluprácu obnovili a Noleho februárový 17. titul priniesol slovenskému trénerovi rekord. Prekonal totiž Toniho Nadala, ktorý priviedol svojho synovca Rafaela Nadala k 16 trofejam z podujatí veľkej štvorky. Vajda sa tak stal najúspešnejším trénerom v dejinách.

Vzájomná spolupráca slovensko-srbskej dvojice odštartovala v lete 2006. Vtedy bol Novak Djokovič len devätnásťročný talentovaný mladík, no podľa slov svojho otca Srdjana mal našliapnuté na veľkú kariéru. Potreboval však mentora a silnú osobnosť, ktorá mu pomôže zvládnuť vypäté momenty v náročnom tenisovom svete a taktiež človeka, s ktorým si bude dokonale rozumieť. Voľba padla na Slováka Mariána Vajdu, bývalého profesionálneho tenistu, ktorý sa v septembri 1987 vyšplhal na 34. miesto na svete. Išlo zrejme o najvýznamnejšie rozhodnutie v Djokovičovej kariére.