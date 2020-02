Člen slávnej skupiny Beatles: Prežil atentát a potom... Rakovina sa vrátila!

LONDÝN - V skupine Beatles bol skôr v úzadí, no bez jeho gitarových schopností by to nebolo ono. Po rozpade slávnej kapely sa George Harrison vydal na sólovú dráhu. Práve keď prežíval spokojné obdobie v rámci kariéry aj rodiny, prišla rakovina hrtana. Po vyliečení zažil útok vo vlastnom dome a choroba sa vrátila, zasiahla pľúca, neskôr mu diagnostikovali nádor v mozgu...

George Harrison sa narodil 25. februára 1943 v Liverpoole, na svet prišiel ako štvrté dieťa Haroldovi a Louise Harrisonovcom, pred ním to boli sestra Louise a bratia Harry a Peter. Už od mladosti bol vraj samostatný, so sklonom k samotárstvu. Chodil na to isté gymnázium ako ďalší člen Beatles Paul McCartney.

V hudbe bol samoukom. V trinástich si obľúbil vtedajšiu hviezdu skiffle Lonnie Donegana. Od spolužiaka si za tri libry kúpil použitú gitaru. Príchodom Georgea do skupiny sa domácnosť Harrisonovcov na Upton Green premenila na útočisko jej členov.

Prvý singel skupiny Beatles so skladbou Love Me Do vyšiel 5. októbra 1962, za ním aj prvý album Please Please Me. Ten nahrali v marci 1963 za jediný deň. Druhý album s názvom With The Beatles nahrávali opäť v štúdiu na Abbey Road, vyšiel 22. novembra 1963. Na ňom mal George prvú vlastnú skladbu Don't Bother Me. Oficiálna diskografia Beatles v katalógu EMI sa začína singlom Love Me Do, vydaným 5. októbra 1962, končí 13. albumom Let It Be, vydaným 8. mája 1970. Nahrali celkom 211 skladieb, 20 z nich zložil George.

Po rozpade Beatles pokračoval v sólovej kariére. V júni 1974 založil George vlastnú nahrávaciu značku Dark Horse. Na nej vydal svojich osem albumov. V auguste 1988 vzniklo hviezdne zoskupenie Traveling Wilburys, ktorý okrem Georgea tvorili Bob Dylan, Roy Orbison, Jeff Lynn a Tom Petty.

V roku 1997 diagnostikovali Harrisonovi nádorové ochorenie hrtana a podrobil sa operácii. V decembri 1999 však zažil naozajstnú drámu. Do jeho domu vtrhol bývalý narkoman trpiaci schizofréniou. George sa ho pokúšal odzbrojiť, no mužovi sa podarilo pomerne ťažko zraniť jeho manželku.

Už v minulosti trpel hudobník paranojou a záchvatmi úzkosti. Po tomto útoku sa jeho psychický stav zhoršil a možno aj práve to spôsobilo, že rakovina opäť zaútočila. Tentokrát na jeho pľúca a o tri mesiace neskôr mu lekári diagnostikovali nádor v mozgu. Napriek liečbe sa jeho stav nezlepšil a v novembri 2001 Gerge Harrison naposledy vydýchol vo veku 58 rokov.

George bol dvakrát ženatý, 21. januára 1966 si zobral modelku Patti Boyd. Rozviedli sa 9. júna 1977. Patti dala prednosť kolegovi z brandže, gitaristovi Ericovi Claptonovi. Oženil druhýkrát, 2. septembra 1978 si zobral Oliviu Arias. Už mesiac predtým sa im narodil syn Dhani.

Posledným štúdiovým albumom bol Brainwashed, jeho nahrávanie skončil George dva mesiace pred úmrtím, vyšiel však až rok po jeho odchode do muzikantského neba.