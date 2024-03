Slávny spevák má nádhernú partnerku: Ich príbeh lásky vás dojme!

James Arthur (Zdroj: Profimedia)

James Andrew Arthur sa narodil 2. marca 1988 v anglickom Middlesbrough. Jeho rodičia sa rozviedli, keď mal len 2 roky a odvtedy spolu takmer vôbec nekomunikovali. Ich cesty sa spojili o 22 rokov neskôr práve vďaka ich synovi, ktorého prišli spoločne podporiť v šou The X Factor. V nej si takmer okamžite získal obrovské množstvo fanúšikov a spevácku súťaž napokon vyhral.

Po triumfe mohol svoju kariéru rozbehnúť naplno. A to sa mu aj podarilo. Na svoje konto si pripísal množstvo hitov, ako sú napríklad Say You Won't Let Go, Naked, Recovery či Train Wreck. Tie majú na YouTube stovky miliónov zhliadnutí a vďaka tvorbe ho spoznali fanúšikovia po celom svete.

Počas tejto cesty mu bola veľkou oporou jeho partnerka - tanečníčka Jessica Grist, ktorá sa s Arthurom stretla práve v spomínanej šou. Počas ich vzťahu si však prešli aj viacerými náročnými chvíľami. Jednou z nich bolo to, keď v roku 2021 prišli o bábätko. Dvojica sa následne rozišla a vyzeralo to tak, že ich príbeh nebude mať šťastný koniec.

Len 6 mesiacov po rozchode sa však dali opäť dokopy a na konci roka 2022 privítali ich prvorodenú dcéru Emily. Spevák a jeho nádherná partnerka tak spoločne prekonali viacero prekážok a vyzerá to tak, že aj vďaka ich dcérke je ich vzťah pevnejší, než kedykoľvek predtým.