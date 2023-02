Tragédia herca z Ružového pantera: Manželka mu zomrela pri schovávačke... Mala len 28 rokov!

David Niven sa narodil 1. marca 1910. Jeho matka bola dcéra armádneho dôstojníka, jeho otec padol pri bitke o Gallipolli. On sám začal neskôr študovať na Kráľovskej vojenskej akadémii.

Pár rokov potom pôsobil v armáde, vojenský život ho však príliš nebavil. Nakoniec zakotvil v Hollywoode, kde začínal ako komparzista. Prvá väčšia úloha prišla v snímke Útok ľahkej kavalérie.

Potom sa objavil vo filmoch ako Lupič džentlmen, Cesta v pred, Biskupova žena, Cesta okolo sveta za 80 dní, Ružový panter a jeho ďalšie pokračovania, Casino Royale, Veľký šéf, Únos naruby, Smrť na Níle.

Galéria fotiek (3) Shirley MacLaine a David Niven

Zdroj: Michael Todd Company

V roku 1940 sa David oženil s Primulou Susan Roll, ktorá mu porodila dvoch synov. No necelých 6 rokov po svadbe zomrela v dome ich známeho, kde si pri hre na schovávačku poplietla dvere. Netušila, že za dverami, do ktorých v náhlivosti vošla, je strmé schodisko vedúce do pivnice. Pádu už nedokázala zabrániť a zomrela na následky poranenia mozgu ako 28-ročná. herec sa neskôr znovu oženil.

V roku 1980 sa u neho začala prejavovať neúmerná únava, svalová slabosť a problémy s hlasom. Neskôr mu diagnostikovali ALS (amyotrofickú laterálnu sklerózu), čo je neurodegeneratívne ochorenie, pri ktorom mozog stráca schopnosť ovládať svaly.

Vo februári 1983 bol David Niven krátko hospitalizovaný, po prepustení sa uchýlil na svoju chatu vo Švajčiarsku. Jeho stav sa zhoršoval, no odmietal sa vrátiť do nemocnice. Zomrel 29. júla 1983.