Pamätáte si Saxanu? Pôvabná Černocká má už 76: Krása jej ostala dodnes!

(Zdroj: Filmové studio Barrandov/Profimedia)
PRAHA – Petra Černocká bola vždy veľmi pekná a pôvab jej zostal dodnes. Ani v jej živote však nešlo všetko ako po masle.

Petra Černocká sa narodila v Prahe 24. novemba 1949. Od deviatich rokov hrala na klavíri, z deviatky išla na štátne konzervatórium, ktoré ukončila v roku 1970. Vyštudovala spev a hru na klavíri. Začínala v legendárnom divadle Semafor, kde patrila medzi skutočné hviezdy. Preslávila sa ale najmä úlohou čarodejnice Saxany v kultovom filme Dívka na koštěti režiséra Václava Vorlíčka. Táto úloha v roku 1972 vyniesla Černockej divácku cenu Herečka roka. Film aj titulná pesnička jej priniesol popularitu, v ankete Zlatý slávik skončila za rok 1973 na štvrtom mieste, rovnako aj za roky 1974 a 1975. Film je diváckym trhákom dodnes. „Už som si zvykla, že na mňa občas niekto priateľsky volá: A kde máte metlu, pani Černocká? Deti zase chcú vedieť, či fakt viem urobiť tú dlhú ruku, a dámy môjho veku sa pýtajú, či som sa nenaučila nejaké kúzlo, keď tak dobre vyzerám,“ povedala Petra pred pár rokmi pre kafe.cz. A je pravdou, že skvele vyzerá aj vo svojich 76 rokoch.

Petra Černocká, Jan Hrušínský a Helena Růžičková
(Zdroj: FS Barrandov)

Talentovaná a veľmi pekná speváčka nemala núdzu o obdivovateľov a ctiteľov. Ju očaril Jan Vaculík. Bol to on, kto ju presvedčil, aby prijala ponuku Saxany, keď si tým sama nebola celkom istá. Spolu ale prežili aj veľkú tragédiu. Ich prvé dieťa se totiž narodilo mŕtve. “Bola to hrôza a priala som si iba to, aby ma nikto nestretol a nepýtal sa, čo sa mi narodilo. To bylo blbý období,” zverila sa speváčka pre kafe.cz. Karta sa obrátila, keď sa im narodila dcéra Bára, ktorá je dnes taktiež známou speváčkou. Krátko po jej narodení však začalo manželstvo haprovať a rodičia sa rozviedli. Petra sa totiž zahľadela do Zdeňka Merty, kapelníka v jej skupine Kardinálové. Bolo medzi nimi dôverné priateľstvo, ktoré až tak veľmi dôverné byť nemalo.

Pamätáte si Saxanu? Pôvabná
 (Zdroj: ČT)

Po ňom prišiel na rad gitarista Jiří Pracný, s ktorým sa po trinástich rokoch známosti v roku 2004 zosobášili a stal sa stredobodom jej záujmu. “Jeho blaho mi je odmenou a hlavne dôkazom, že aj keď som to nečakala, stala som sa dobrou gazdinou a opatrovateľkou,“ vyznala sa Petra.

Má však šťastie aj v tom, že s prvým manželom Vaculíkom a jeho rodinou vychádzajú dobre. Priatelia sa až natoľko, že rodiny dokážu spolu tráviť aj dovolenku v dome, ktorý vlastní v Taliansku. Stretávajú sa tam tiež so spoločnou dcéru a vnučkou. Tá sa volá Olivie Coco, venuje sa taktiež spevu, herectvu a dabingu. Hoci má len 13 rokov, hrala už v mnohých seriáloch či filmoch. A hoci sa jej darí, či sa upíše herectvu a spevu, je zatiaľ otázne. Láka ju totiž psychológia.

Isté však je, že spevácky aj herecký talent je v ich rodine nepopierateľný. Petra Černocká sa ako herečka predstavila aj v televíznej trilógii Nepokojná láska, ktorú Československá televízia Bratislava nakrútila v roku 1976, aj v slovenskom filme Otec z roku 1981. V roku 2011 mal premiéru film režiséra Václava Vorlíčka Saxána a lexikón kúziel, čo je pokračovaním Dívky na koštěti. Petra Černocká v ňom hrala opäť hlavnú úlohu.

Pamätáte si Saxanu? Pôvabná
 (Zdroj: ČT)

Na svojom konte má speváčka desať albumov, v roku 2006 vyšla kompilácia Se mnou si píseň broukej/20x Petra Černocká a v novembri 2006 aj nový štúdiový album s názvom Souhvězdí střelce. K životnému jubileu, 60. narodeninám, vyšla 20. novembra 2009 kompilácia jej najväčších hitov Pop Galerie Petra Černocká. K 70. narodeninám jej Supraphon vydal v digitálnej forme dve kompilácie, ktoré sú určené pre digitálne obchody, a to Singly (1968 – 1979) a Singly (1980 – 1989).

