Búrlivý život Ladislava Freja: NEVERA v každom vzťahu! Štyri svadby a namiesto piatej... pohreb

(Zdroj: Tv Prima)

Ladislav Frej sa narodil 26. novembra 1941. Odmalička hral na husle, ochotníčil a spieval v detskom zbore. V roku 1963 dokončil štúdium na brnenskej JAMU, dve sezóny zostal v meste hrať, než prešiel do Pardubíc. Pôsobil vo viacerých divadlách, v roku 1970 prešiel do Prahy.

Hoci Frej natočil asi 80 filmov, bezpochyby najväčšiu popularitu mu priniesla úloha doktora Sovu mladšieho v seriáli Nemocnica na kraji mesta, ktorý sa po rokoch dočkal aj pokračovania. Hral v ňom syna Ladislava Chudíka. Ďalším známym seriálom bol Malý pitaval z veľkého mesta.

Tomáš Holý a Ladislav Frej (Zdroj: FS Barrandov)

Kým v práci bol úspešný, v osobnom živote Ladislav dostal viacero úderov. Bol štyrikrát ženatý. S prvou ženou Alenou Sklenarikovou mal syna Davida a brali sa vraj práve kvôli tehotenstvu. „Taký vzťah nemal žiadny základ k tomu, aby sme sa stali rodinou. Bolo to študentské zaľúbenie. Čo ma neospravedlňuje. Dodnes to cítim ako jeden zo svojjich ťažkých hriechov. Keď nad tým premýšľam, behá mi mráz po chrbte,“ priznal. Keďže bývalá manželka so synom emigrovala do Švajčiarska, kde si jej manžel Davida adoptoval, celé roky ho nevidel. „Davida som naposledy videl, keď mal tri roky, a potom až keď mal takmer päťdesiat. Bolo mi úzko. Čakal som, čo bude. Objali sme sa, všetko zo mňa spadlo. Je to fajn chlap, remeselník, robí maliarske a štukatérske práce,“ povedal pre idnes.cz.

Druhé manželstvo s Gabrielou Wilhelmovou bolo bezdetné, dvakrát spolu čakali dieťa, ale ani raz to nevyšlo. Ich priateľské vzťahy vydržali až do jej smrti v roku 2002. Treťou ženou bola Evelyn Steimarová. Hoci sa pokúšali o potomka, nemali šťastie. S ročným odstupom sa im narodili dve mŕtve deti. Okamžite išli od seba. Keď sa rozvádzali, ona bola už tehotná s novým mužom a on očakával dieťa s Věrou Galatíkovou. S ňou mal dcéry Kristíny, ktorá je tiež herečkou, aj syna Ladislava mladšieho. Hoci išlo o osudový vzťah a vydržali spolu 36 rokov, ani toto manželstvo sa nevyhlo problémom. „Krízy by neboli, keby som bol schopný odolať vôni ženského pohlavia a potlačiť nízke pudy. Mal som slabosť pre ženy a lámali ma zvody pofidérnych rozkoší. Viera tým veľmi trpela… ale nemyslite si, že ma minulosť nedoháňa. Často robím inventúry. A nie je mi ľahko na duši. Čas nikto nevráti. Ostávajú len výčitky. Věru som vždy miloval a bola to žena môjho života. Môj pevný prístav. Vzácna žena s krásnym hlasom. Pustím televíziu, beží film s Girardotkou, zavriem oči, a je tu Věra,“ spytuje si svedomie herec, ktorý mal počas tohto manželstva aférku s kolegyňou Janou Šulcovou.

Věra Galatíková a Ladislav Frej (Zdroj: CT)

Neskôr priznal, že aj poslednú priateľku si vyhliadol ešte počas života Galatíkovej. Keď však prišla jej vážna choroba, rakovina pľúc, s ktorou roky bojovala, Ladislav sa o ňu staral doma do poslednej chvíle. „Že by musela ležať nikde inde, to som nechcel ani počuť. Nepripustil som to. S deťmi sme hneď na začiatku povedali: My sa o teba postaráme a nikam ťa nedáme. Vedela, že v poslednej chvíli nebude sama,“ povedal neskôr pre idnes.cz. Věra zomrela v decembri 2007.

Piaty sobáš s Gabinou herec najprv vylučoval, nakoniec však s o 23 rokov mladšou brunetkou začali plánovať svadbu. Už to však nestihli. Gabriela Mrkvicová, s ktorou bol od roku 2009, zomrela v auguste 2020 na rakovinu slinivky vo veku 56 rokov.