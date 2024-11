Heidi Janků manžel podvádzal a nechcel s ňou mať deti: Milenky na každom kroku

(Zdroj: ČT)

Heidi Janků sa narodila 23. novembra 1962 v Ostrave. Pochádza z hudobnej rodiny, od detstva sa venovala spevu. Počas dospievania jej rodinu stíhala jedna tragédia za druhou, napokon ju vlastný otec vyhodil z domu. „Otec mal alkohol radšej ako nás všetkých… Kým žila mama, bolo všetko v poriadku. Keď zomrela, bolo to drsné,“ povedala Heidi v minulosti pre blesk.cz.

Na gymnáziu začala spievať so skupinou Proměny, potom bola súčasťou kapely Pavla Nováka. V roku 1982 sa odohralo jej osudové stretnutie s producentom a skladateľom Ivom Pavlíkom. Prvýkrát sa videli, keď boli obaja zadaní. Ivo ženatý s Věrou Špinarovou a po boku s milenkou.

Neskôr za Heidi poslal manažéra, aby si vypýtal jej číslo. Keď jej zavolal, povedal to jasne: „Nebudeme montovať súkromný život s profesným.“ A na tú vetu ju dostal. Vydržali to však iba dva mesiace a potom medzi nimi vzplanula vášeň. „Neboli sme do seba zamilovaní, len sme si vyhovovali v sexe,” otvorene uviedla Heidi pre Blesk pre ženy s tým, že Pavlík mal v tom čase ešte ďalšie dve milenky. V hudobnej brandži však veľa znamenal a Heidi lichotilo, že sa mu páčila. I keď... „V tom čase som však bola čerstvo vydatá a nie som typ, ktorý vie mať milenca, takže som z toho bola dosť na nervy. Bol proste taká osobnosť, že som mu podľahla“, priznáva speváčka a dodáva, že jej manžel sa s tým nikdy nevyrovnal. Zradu nepredýchal do smrti aj preto, že kvôli speváčke nechal vysokú školu, aby ju mohol podporovať. Koniec ich lásky i manželstva bol veľmi dramatický. Po podmienke, že musí prestať koncertovať, si zbalila kufre a odišla. Kým sa rozviedli, bolo ešte z jeho strany niekoľko pokusov. „Navštívil ma manžel a vrazil mi pár faciek. Zazvonil u mňa, aby som sa vrátila a ja som mu povedala, že v žiadnom prípade. Tak mi vylepil,“ zhrnula Heidi. Tým pádom prišiel definitívny koniec.

Po niekoľkoročnom vzťahu sa Heidi s Pavlíkom dali dokopy aj ako manželia. Či jej bol ale verný, speváčka neriešila. „Neviem a skúmať to nebudem. Pre mňa bolo dôležité, že sa vždy vrátil a že to medzi nami fungovalo stále rovnako. Ale je pravda, že bol "činný" poriadne dlho. Nikdy som sa ho na to nepýtala a možno aj preto, že som bola tolerantná, sme spolu vydržali toľko rokov,” vyhlásila. A vydržali spolu až do muzikantovej smrti, ktorá nastala 12. augusta 2017.

Ivo Pavlík mal dve deti a po ďalších netúžil. Keď na neho dlhoročná milenka začala tlačiť, poslal ju de facto k vode. Heidi akosi tušila, že keby mali dieťa, tak Ivo odíde a nájde si inú speváčku. Pre Aha! povedala, že biologické hodiny jej netikali. „Navyše sa to nepodarilo prirodzenou cestou a ja by som nikdy nešla proti prírode, takže to beriem tak, ako to je“. Možno to bolo spôsobené aj nie príliš ideálnym detstvom. „Mama nebola, otec pil, brat sa v tom tiež potĺkal, tak možno som dieťa nechcela preto, aby som nebola zlým rodičom. Proste sme žili s Ivošom plnohodnotný život a nemôžem si sťažovať, že nemám deti. Mám celú rodinu z Ivošovej strany, dokonca aj vnukov a pravnuka. Som šťastná a sama rozhodne nie som,“ povedala počas oslavy svojej šesťdesiatky pre ahaonline.cz.

Čo sa týka jej speváckej kariéry, v roku 1984 sa prvýkrát objavila medzi desiatimi najpopulárnejšími speváčkami v ankete Zlatý slávik a v rokoch 1985 a 1988 bola dokonca bronzovou slávicou. Neskôr, keď Pavlík skončil s kapelou Supernova, už žiadnu ďalšiu nechcel. Kapelu by nezvládol fyzicky ani psychicky, zároveň však nepripustil, aby bol kapelníkom niekto iný. Za jeho chrbtom sa Heidi dohodla s Ivovým synom Adamom, ktorého podporovala na strednej škole a vďačí jej za veľa. Adam jej to oplatil, našiel muzikantov a dali sa dokopy. „Takže stále mám za chrbtom toho Pavlíka,“ ukončila so smiechom Heidi.