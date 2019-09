Kedysi šikanovaný outsider – dnes skvelý herec ocenený Oscarom!

Colin Firth sa narodil 10. septembra 1960 veľmi vzdelaným rodičom, ktorí pôsobili ako vyučujúci na univerzitách a otec bol dokonca komisárom pre vzdelávanie v rámci Nigérijskej vlády. Časť detstva preto Colin prežil v Afrike. Neskôr sa presťahovali do USA a ako herec po rokoch prezradil, nemal to tam ľahké.

Lenže po návrate do Anglicka to mal tiež poriadne ťažké. Bol outsiderom a terčom šikanovania. Preto sa začal správať viac ako jeho spolužiaci – predstieral úplný nezáujem o školu a začal napodobňovať prízvuk a štýl reči ostatných. „Neprežil by som v Hampshire, keby som rozprával ako moji rodičia,” povedal Colin.

Colin Firth s Gretou Scachi v roku 1984 Zdroj: Hallmark Hall of Fame Productions

Jeho televízne začiatky sa datujú do 80. rokov 20. storočia. Väčšiu pozornosť zaznamenal v seriáli Pýcha a predsudok. Hoci producentka trvala na jeho obsadení, ostatní členovia štábu si ním neboli istí. Boli presvedčení, že Colin proste nevyzerá dostatočne príťažlivo. Scenáristovi sa navyše nepozdávali jeho vlasy s ryšavým nádychom. Pre mnohé ženy sa však stala ikonickou scéna, kde Firth v mokrej košeli odchádza od jazera. Dokonca sa stala aj predlohou pre sochu, aj keď mnohí tvrdia, že soche sa jeho sexepíl vtlačiť nepodarilo.

A dokonca ani jeho kolegyňa Jennifer Ehle neodolala jeho šarmu a počas nakrúcania začali randiť. Boli spolu asi rok a pred všetkými to tajili. Vyšlo to najavo, až keď sa rozišli.

Zdroj: bbc

Neskôr sa Firt objavil vo filmoch Anglický pacient alebo Zamilovaný Shakespeare. A potom zas potešil ženské diváčky úlohou v Denníku Bridget Jonesovej. Svoj muzikálový talent ukázal v Mamma Mia! A v roku 2010 prišla Kráľova reč.

Colin nebol prvou voľbou. Postava bola písaná pre Paula Bettanyho, no ten ju odmietol. Firth prijal a skončil s prvým Oscarom v rukách a mnohými ďalšími oceneniami a nomináciami.

Neskôr herec prekvapil, keď sa preorientoval na akčného hrdinu. Nie, nie, nezačal sa miešať do remesla Jasonovi Stathamovi, zahral si typického anglického akčného džentlmena v sérii Kingsman. Príprava bola vraj poriadne náročná. Ale stála za to!

Zdroj: 20th Century Fox

V súkromí je Colin ženatý s talianskou režisérkou a producentkou Liviou Giuggioli, ktorú si vzal za manželku v roku 1997. Ako sa kedysi vyjadril, bola to láska na prvý pohľad. Ale aj oni mali problémy a istý čas žili v odlúčení. Livia si vtedy začala s istým mužom, ktorý sa neskôr začal Firthovi vyhrážať, keď sa dal so svojou ženou opäť dokopy. Herec riešil tohto neodbytného stalkera súdnou cestou.