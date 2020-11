Má známy herec (60) novú frajerku? Wau! Veď to je ako z filmu

Colin Firth, známy napríklad z filmov Denník Bridget Jonesovej, Kráľová reč, Láska nebeská, Mamma Mia, či Kingsman, sa v roku 1997 oženil s talianskou herečkou menom Livia Giuggioli. Tá mu počas manželstva porodila dvoch synov - Matea a Luca. Okrem nich má aj tretieho syna s herečkou Meg Tilly.

Aj keď sa zdalo, že dlhoročné manželstvo Colina a Livie je harmonické a dokonalé, nebolo tomu tak. V marci 2018 vyšlo najavo, že brunetka bola svojmu manželovi neverná. Zhurba rok udržiavala milenecký pomer s priateľom z mladosti - istým talianským žurnalistom Marcom Brancaccia. Poriadne nepríjemné muselo byť aj to, že manželkin milenec poslal hercovi e-mail, v ktorom dopodrobna opísal, čo všetko poćas roka robil s jeho milovanou ženou.

Známemu hercovi skrachovalo ideálne manželstvo: Och, toto by nechcel žiaden muž!

Vyzerá to tak, že známy herec aj napriek tomu na lásku nezanevrel. Paparazzom sa ho v uplynulých dňoch podarilo zvečniť na prechádzke s novinárkou a televíznou moderátorkou stanice BBC Joannou Gosling. Pri pohľade na dvojicu bolo viditeľné, že si Colin so 49-ročnou trojnásobnou mamičkou rozumie. Jeho fanúšikovia sú nadšení a viacerí sú nadšení z toho, že by sa podobne ako Marc Darcy, ktorého stvárnil vo filme Denník Bridget Jonesovej, zamiloval do žurnalistky. Nechajme sa prekvapiť, či sa z toho stretávania vykľuje aj vážny vzťah.

Joanna Gosling Zdroj: Instagram

