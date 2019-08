Rakovina udrela na dovolenke: Marián Zednikovič hral takmer do poslednej chvíle!

BRATISLAVA - Dnes by mal Marián Zednikovič 68 rokov. No nedožil sa ani svojich 56. narodenín. V roku 2007 podľahol rakovine lymfatických uzlín. Prvým príznakom, ktoré sa objavili počas dovolenke na Malorke, nevenoval náležitú pozornosť...

Marián Zednikovič sa narodil 15. augusta 1951 v Bratislave. V roku 1974 vyštudoval herectvo na Vysokej škole múzických umení. Po ukončení štúdia začínal v trnavskom Divadle pre deti a mládež, kde si zahral Nevedka, Toma Sawyera či Chlesťakova v Gogoľovom Revízorovi. V roku 1980 prešiel do Bratislavy na Novú scénu.

Zednikovič bol jedným zo zakladajúcich členov Divadla Astorka Korzo '90. V dráme Obchod na korze si zahral postavu Antona Brtka, za ktorú získal v roku 2000 Výročnú cenu Literárneho fondu. Zednikovič bol tiež spoluorganizátorom Letných shakespearovských slávností.

Eva Krížiková, Marián Zednikovič a Marián Labuda Zdroj: snd

Je známy z rozhlasu, televízie, dabingu a z filmov. Nezabudnuteľné sú najmä jeho postavy Lorda Nortona v rozhlasovom sitcome Lord Norton a jeho sluha James, kde hral spolu so Stanom Dančiakom. Hral aj vo filmoch: Demokrati (1980), Zbohom, sladké driemoty (1983), Kára plná bolesti (1985), Pětka s hvězdičkou (1985), Utekajme, už ide!(1986), Volná noha (1989), Dávajte si pozor (1990), Rošáda (1991) a Tajomstvo alchymistu Storitza (1991). Jeho poslednou filmovou úlohou bol vodič vo filme Orbis Pictus (1997).

V divadle hral naposledy asi dva mesiace pred svojou smrťou. Medzitým ho poznačila ťažká choroba – nemal vlasy, opuchla mu tvár a zmenil sa mu aj hlas. Predstavenie Macocha ale nedohral, prišlo mu zle, následne stratil rovnováhu a utrpel úraz.

Stano Dančiak a Marián Zednikovič Zdroj: RTVS

Hercovi sa stala osudnou rakovina lymfatických uzlín. Prvé príznaky si všimol, keď dovolenkoval na Malorke. „Sedel som na terase, mimovoľne som sa chytil tváre, krku a v oblasti mandlí som zacítil niečo tvrdšie. Myslel som si, že mi napuchla mandľa, nevenoval som tomu pozornosť. Opuch zmizol a ja som to vyhodil z hlavy. O mesiac sa objavil na druhej strane, začalo mi to celé napúchať. Už som vedel, o čo ide. Nepotreboval som na to lekára. Nastal strach a návštevu ambulancie som oddialil,” povedal Zednikovič na jar 2007 pre týždenník Život. Zomrel 5. mája 2007 vo veku 55 rokov.