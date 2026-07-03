Hviezda českého filmu celý život bojovala s komplexom: Tri manželstvá sú oproti tomu nič!

PRAHA – Muži sa za ňou otáčajú ešte aj dnes! Jana Švandová bola sexsymbolom a ženský šarm jej nechýba ani dnes, keď oslavuje 79 rokov. V láske to však mala komplikované.
Jana Švandová sa narodila 3. júla 1947 v Prahe. Po maturite na gymnáziu vyštudovala herectvo na JAMU v Brne. Bola tiež na polročnom študijnom pobyte v Paríži, kde získavala skúsenosti na herecko-mimickej škole. Počas svojej profesijnej kariéry hosťovala vo viacerých českých divadlách a na muzikálových scénach. Za najvýraznejšie možno považovať pôsobenie v divadle v Českých Budejoviciach a v pražskom Činohernom klube. Od roku 1969 spolupracuje s filmom, televíziou a dabingom, pomerne často vystupovala aj vo filmoch zahraničnej produkcie. V roku 2002 si spoločne s Charlesom Aznavourom zahrala hlavnú úlohu vo francúzskom televíznom filme Angelina. My si ju pamätáme najmä z filmov Už zase skáču přes kaluže, Holčičky na život a na smrt, Výchova dívek v Čechách, Kytice... Poznáme ju tiež zo seriálov Ulice, Pojišťovna štěstí, či Ošklivka Katka.
Na JAMU boli jej spolužiakmi úspešní herci – Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Svatopluk Skopa a Jiří Bartoška, ktorého tam vlastne prihlásila. Na škole s nimi bolo veselo, na jeden žúr však Švandová do smrti nezabudne. Stál ju totiž vzťah! „Na diskotéke som se zoznámila s jedným Švajčiarom. Rozhodli sme sa, že sa vezmeme. Priviezol mi rádio s kazetami, vždy nejaký pekný darček, šaty,“ povedala Švandová a dodala, že tento vzťah skrachoval kvôli spolužiakom. „Raz nečakane prišiel na internát. Bolo to po žúre. Chalani sa opilli a nechcelo se im ísť na ich internát, takže spali u nás. Takže ja som mala v posteli kolegu-kamaráta a moja kolegyňa tiež. A on prišiel do izby, takto ma tam videl a povedal – čo to je, Jana, to je koniec... Zobral mi rádio, dvoje šaty zo skrine a odišiel,“ dodala herečka s úsmevom v relácii televízie Prima.
Väčšinou to pritom bola práve ona, ktorá mužov opúšťala. Keď Bartoška vyjadril počudovanie, ako sa mohla rozviesť s plastickým chirurgom i filmovým producentom a namiesto toho si zobrať developera, herečka vysvetlila: „V tom čase som plastiku nepotrebovala, producenta tiež nie, ale hovorila som si, že budem rada, keď mi niekto postaví dom,“ citoval herečku Blesk.cz.