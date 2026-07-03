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Hviezda českého filmu celý život bojovala s komplexom: Tri manželstvá sú oproti tomu nič!

Jana Švandová Zobraziť galériu (14)
Jana Švandová (Zdroj: csfd.cz/Bioscop, csfd.cz/Česká televize, csfd.cz/Archív STV, csfd.cz/Magnusfilm)
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PRAHA – Muži sa za ňou otáčajú ešte aj dnes! Jana Švandová bola sexsymbolom a ženský šarm jej nechýba ani dnes, keď oslavuje 79 rokov. V láske to však mala komplikované.

Jana Švandová sa narodila 3. júla 1947 v Prahe. Po maturite na gymnáziu vyštudovala herectvo na JAMU v Brne. Bola tiež na polročnom študijnom pobyte v Paríži, kde získavala skúsenosti na herecko-mimickej škole. Počas svojej profesijnej kariéry hosťovala vo viacerých českých divadlách a na muzikálových scénach. Za najvýraznejšie možno považovať pôsobenie v divadle v Českých Budejoviciach a v pražskom Činohernom klube. Od roku 1969 spolupracuje s filmom, televíziou a dabingom, pomerne často vystupovala aj vo filmoch zahraničnej produkcie. V roku 2002 si spoločne s Charlesom Aznavourom zahrala hlavnú úlohu vo francúzskom televíznom filme Angelina. My si ju pamätáme najmä z filmov Už zase skáču přes kaluže, Holčičky na život a na smrt, Výchova dívek v Čechách, Kytice... Poznáme ju tiež zo seriálov Ulice, Pojišťovna štěstí, či Ošklivka Katka.

Na JAMU boli jej spolužiakmi úspešní herci – Bolek Polívka, Eliška Balzerová, Svatopluk Skopa a Jiří Bartoška, ktorého tam vlastne prihlásila. Na škole s nimi bolo veselo, na jeden žúr však Švandová do smrti nezabudne. Stál ju totiž vzťah! „Na diskotéke som se zoznámila s jedným Švajčiarom. Rozhodli sme sa, že sa vezmeme. Priviezol mi rádio s kazetami, vždy nejaký pekný darček, šaty,“ povedala Švandová a dodala, že tento vzťah skrachoval kvôli spolužiakom. „Raz nečakane prišiel na internát. Bolo to po žúre. Chalani sa opilli a nechcelo se im ísť na ich internát, takže spali u nás. Takže ja som mala v posteli kolegu-kamaráta a moja kolegyňa tiež. A on prišiel do izby, takto ma tam videl a povedal – čo to je, Jana, to je koniec... Zobral mi rádio, dvoje šaty zo skrine a odišiel,“  dodala herečka s úsmevom v relácii televízie Prima.

Jana Švandová a Vladimír Dlouhý
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Jana Švandová a Vladimír Dlouhý  (Zdroj: CT)
To však nebol jediný prešľap v láske. Po Švajčiarovi sa zaľúbila do plastického chirurga Huberta Topinku, s ktorým má syna Huberta. Manželstvo stroskotalo po siedmich rokoch a na rad prišiel filmový producent Oldřich Mach. Ani toto manželstvo však nevydržalo. Od roku 1998 je tretíkrát vydatá za developera Pavla Satorie (76). 

Väčšinou to pritom bola práve ona, ktorá mužov opúšťala. Keď Bartoška vyjadril počudovanie, ako sa mohla rozviesť s plastickým chirurgom i filmovým producentom a namiesto toho si zobrať developera, herečka vysvetlila: „V tom čase som plastiku nepotrebovala, producenta tiež nie, ale hovorila som si, že budem rada, keď mi niekto postaví dom,“ citoval herečku Blesk.cz.

Jana Švandová
Zobraziť galériu (14)
Jana Švandová  (Zdroj: csfd.cz/Bioscop, csfd.cz/Česká televize, csfd.cz/Archív STV, csfd.cz/Magnusfilm)
Janu Švadovú baví provokovať. Je prvou českou celebritou, ktorá pózovala pre magazín Playboy. Tancovala tiež v šou Českej televízie StarDance. Málokto však vie, že celý život bojovala s komplexom krátkych nôh. „Nemám dlhé nohy a mám veľké prsia. S tým zápasím celý život,“ povedala otvorene v rozhovore pre iDnes.cz. „Skrývala som ich. Potom sa objavili informácie, že som si ich nechala zväčšiť. To bol gól!“ smiala sa herečka a dodala: „Skutočný komplex mám z krátkych nôh. To je môj problém, čo sa týka fyzickej stránky. Priala som si mať dlhé nohy,“ priznala herečka, ktorá miluje jógu, masáže a golf.
 

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