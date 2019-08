Ako herečka skončila! Marošová po rozvode s mafiánom: Aha, má nový džob

Zuzana Marošová sa narodila 7. augusta 1981 a veľmi rýchlo ju to začalo ťahať do umeleckej sféry. Vyštudovala konzervatórium a neskôr VŠMU, stala sa členkou Národného divadla. Na Novej scéne si zahrala sladkú Sugar v muzikáli Niekto to má rád horúce a vyzeralo to, že je úžasným talentom svojej generácie.

Lenže zamilovala sa do Karola Mella. Ten je označovaný ako mafián a polícia predpokladá, že má na krku štyri vraždy. Zuzana sa však rozhodla poslúchnuť srdce a keď Karol utiekol zo Slovenska, odišla s ním. Dokonca mu porodila dvoch synov a časom sa za neho vydala. Ich poslednou zastávkou na úteku sa stalo Belize, kde sa vyšvihli medzi miestnu smotánku. Až kým si blondínka nepovedala dosť!

V júni 2017 sa Zuzana vrátila na Slovensko a spočiatku svoje súkromie komentovať nechcela. Neskôr poskytla niekoľko rozhovorov. Na jar 2018 priznala, že pred pár mesiacmi došlo k rozvodu. Priezviska Mello sa zbavila aj na sociálnej sieti.

Po návrate sa Marošová objavila v Inkognite aj v relácii Všetko čo mám rád a dostala malú úlohu v seriáli Semafor. Hereckú kariéru však už úplne neoživila. Keď si našla nového priateľa, začala pracovať v jeho fitnescentre ako trénerka.

Od júla sa však už venuje aj inej práci. Ako informovala na sociálnej sieti, stala sa z nej realitná maklérka. Zdá sa teda, že s umeleckou kariérou a životom v hlavnom meste už Zuzana nepočíta.

