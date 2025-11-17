Ladižinský naložil Mellovej EX: V normálnej krajine by bola STÍHANÁ... Tu dostáva priestor v TV!

BRATISLAVA - Herečka Zuzana Marošová (44) roky žila za hranicami našej krajiny. V roku 2011 ušla s exmanželom Karolom Mellom do Belize. Pred ôsmimi rokmi sa však vrátila späť na Slovensko a opäť sa snaží rozbehnúť svoju stratenú kariéru. A to sa nepozdáva známemu stand-up komikovi Ivovi Ladižinskému (61). Bez servítky jej verejne naložil!
Zuzana Marošová je známa slovenská herečka, ktorú dnes verejnosť viac, ako za jej umelecké počiny, vníma vďaka vzťahu s najhľadanejším Slovákom Karolom Mellom. Ten je obvinený z viacerých vrážd a pred spravodlivosťou sa ukrýva v Strednej Amerike, na Belize. Práve tam s ním plavovláska aj so synmi dlhé roky žila.
Pred ôsmimi rokmi však prišlo k rozvodu a s deťmi sa rozhodla vrátiť späť na Slovensko. No a dnes už vraj kontakt so svojím ex udržiava len kvôli synom. Aktuálne má Marošová už nového partnera, s ktorým podniká a čas od času dostáva priestor aj v televíznych projektoch či dokonca vystupuje v kabaretnom prestavení True Story v bratislavskom Red Cat Cabarete.
Paradoxom je, že témou spomínanej šou je "bratislavské podsvetie". Práve na túto tému nedávno herečka poskytla rozhovor týždenníku Plus 7 dní, v ktorom sa vyjadrila, že ona s podsvetím nemá žiadne skúsenosti. A toho sa chytil známy stand-up komik Ivo Ladižinský, ktorý jej pod príspevkom bez servítky verejne naložil.
„V normálnej krajine by bola právom stíhaná a asi aj odsúdená za napomáhanie medzinárodne hľadanému zločincovi na úteku... Ten bol prepustený na chvíľu a hneď zdrhol aj s ňou, ako bola možnosť. No a pani dostáva priestor aj v médiach, aj v TV projektoch. To je pekne na hlavu,“ myslí si Ladižo. „Čo to trieska? A ak nie je "nijaká skúsenosť s podsvetím" to, že žila niekoľko rokov s medzinárodne hľadaným vrahom, tak už neviem čo viac?!“ dodal.
Herečka však život s exmanželom Karolom Mellom považuje za uzavretú kapitolu, ku ktorej sa už nevracia. Naopak sa snaží vrátiť k svojej stratenej kariére herečky. Dvere do Slovenského národného divadla, ktorého bola kedysi členkou, zostali už zatvorené, no príležitosť jej okrem kamarátky Lucie Siposovej a jej kabaretu, dalo aj nitrianske Divadlo Andreja Bagara, ktoré ju obsadilo do muzikálu Mníšky.
{{ poll.title }}
{{ poll.title }}
{{ poll.thanks }}
{{ poll.title }}
{{ profiles[profileEvalueated.index].name }}
Zhoda: {{ profileEvalueated.weightPercentage }}%