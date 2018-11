Z drsniaka zrazu slniečkar: Koleník je úplne iný

Ján Koleník sa narodil 11. novembra 1979. Hereckou kariérou si vraj nebol istý, až kým nezačal študovať na VŠMU. Tam zistil, že to je pre neho naozaj to pravé. Po skončení školy ho prijali do Slovenského národného divadla, kde pôsobí dodnes.

Zdroj: PR

Kým na divadelných doskách si vyskúšal rôzne charaktery, na televíznych obrazovkách ho mali diváci možnosť spoznať v úlohách drsných, príťažlivých mužov, niekedy až mafiánov a arogantných chlapov. To sa však zmenilo so seriálom Oteckovia, v ktorom začal účinkovať tento rok.

Na markizáckych obrazovkách je zrazu Koleník úplne iný ako doteraz. „Ja som bol doteraz taký vážnejší vo svojich produkciách a Oteckovia nás naozaj menia vo vzťahu k deťom na také väčšie deti. Tento seriál aj mňa konečne rozosmial. Uvedomil som si, že ja sa v Oteckoch smejem oveľa viac ako v iných seriáloch. Je to úplne iná postava, slniečkar,” prezradil o svojej najnovšej úlohe pre Topky.

Zdroj: Instagram J.K.

Hoci seriál sa volá Oteckovia, on sám nie je jedným z nich, ale je slobodným bratom jednej zo ženských postáv. Prácu s deťmi si však podľa vlastných slov užíva.

Doteraz účinkoval v seriáloch ako Panelák, Keby bolo keby, Kriminálka Staré Mesto, Za sklom, 1890 a hrá tiež v českom seriáli Prvá republika.