Volali ho Peter Veľký: Toto sa žiadnemu inému Slovákovi nepodarilo!

BRATISLAVA/ST. LOUIS - Peter Šťastný (62) je právom hokejovou legendou. Svoje umenie však nepredvádzal len u nás, keďže emigroval do zámoria. Hneď v debutovej sezóne sa tam stal nováčikom roka, čo sa žiadnemu inému Slovákovi nepodarilo. A odštartoval tým parádnu sériu úspechov. Veď sa stal druhým najproduktívnejším hráčom NHL v 80. rokoch.

Peter Šťastný sa narodil 18. septembra 1956. Hokejovú kariéru odštartoval v roku 1974 a svoje sily spojil so svojimi bratmi - Antonom a Mariánom. V roku 1980 však s tehotnou manželkou a Antonom emigroval do Kanady. O rok neskôr za nimi prišiel aj Marián.

Spolu sa uplatnili v klube Quebec Nordiques. A hneď v debutovej sezóne nazbieral Peter toľko bodov, že sa stal nováčikom sezóny. Mal vtedy 24 rokov. Žiadny iný Slovák tento úspech už nezopakoval. Vďaka tejto sezóne sa stal druhým najproduktívnejším hráčom NHL 80. rokov 20. storočia po Waynovi Gretzkom. Niet sa teda čo čudovať, že mal prezývku Peter the Great, čiže Peter Veľký.

Zdroj: edmontonjournal.com

Po desiatich sezónach odišiel Šťastný z kanadského klubu do New Jersey Devils a kariéru ukončil v St. Louis Blues, kde neskôr pôsobil ako skaut.

Ako reprezentant pôsobil pred emigráciou v drese Československa, potom reprezentoval Kanadu a v 90. rokoch začal hrať za Slovensko. To ako novovzniknutá krajina začalo svoju púť v skupine C. Na Majstrovstvách sveta v roku 1995 sa aj vďaka Petrovi prepracovalo zo skupiny B do vysnívaného Áčka. Strelil totiž rozhodujúci gól v kľúčovom zápase. Celkovo sa vtedy stal najlepším strelcom turnaja.

Po skončení športovej kariéry bol manažérom Slovenského zväzu ľadového hokeja, venoval sa aj politike, neskôr začal podnikať. Má štyri deti - synovia Paul a Yan sú obaja hokejisti, okrem toho má dcéry Kristínu a Katarínu. Je už deväťnásobným dedkom.