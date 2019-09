Známa česká herečka a režisér: Rozvod po 14 rokoch kvôli kolegovi a potom... Osud!

Daniela Kolářová sa narodila 21. septembra 1946. Vyrastala v Karlových Varoch, kde ako 9-ročná dostala svoju prvú malú úlohu v divadle. Rozmýšľala aj nad športovou kariérou, no herectvo nakoniec zvíťazilo.

Zdroj: FS Barrandov

Prvú veľkú rolu vo filme dostala ešte ako študentka. V 70. a 80. rokoch bola jednou z najobsadzovanejších filmových a televíznych herečiek. Jej najčastejším hereckým partnerom bol Jaromír Hanzlík, napríklad vo filmoch Slasti otce vlasti, Noc na Karlštejně, Léto s kovbojem i v seriáli Taková normální rodinka.

Zdroj: FS Barrandov

Okrem toho si Kolářová zahrala aj vo filmoch ako Na samotě u lesa, V zámku a podzámčí, Obecná škola, Oběti a vrazi, či Vratné láhve. Nevyhýbala sa ani seriálom.

V súkromí sa vydala za režiséra Jiřího Ornesta, s ktorým chodila do školy. Manželská idylka však skončila po 14 rokoch, keď sa Daniela zahľadela do podstatne mladšieho Martina Stropnického. Obaja sa rozviedli, nakoniec však zistili, že išlo len o akési pobláznenie a obaja sa vrátili k expartnerom. Stropnický neskôr svoju ženu opäť opustil a dnes je ženatý s Veronikou Žilkovou.

Zato Kolářová už Ornesta neopustila. Dokonca sa za neho opäť vydala. Bol to proste jej osudový muž. „Bolo to normálne rozhodnutie, veď sme spolu žili. Preto sme sa rozhodli náš vzťah legalizovať aj druhý raz,” uviedla dávnejšie pre české médiá. S režisérom, s ktorým má dvoch synov, bola až do jeho smrti v roku 2017.

Zdroj: CT