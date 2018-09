Sklenaříková v 46-ke matkou: Pre TOTO odmietala dieťa s bývalým!

Adriana Sklenaříková má dnes 47 rokov a stále patrí medzi naše najkrajšie modelky. Je známa tým, že je vďaka svojim dlhým nohám zapísaná v Guinessovej knihe rekordov a päť rokov propagovala zázračnú podprsenku Wonderbra. Jej tvár sa istý čas dokonca objavovala na lietadlách jednej leteckej spoločnosti.

Práve na palube lietadla sa kedysi zoznámila s futbalistom Christianom Karembeuom, pričom vraj ani jeden z nich nemal poňatia, že ten druhý je tiež známy. Ich navonok rozprávkové manželstvo malo podľa medializovaných informácií zopár trhlín, no rozchod Adriana oznámila až po 13 rokoch. K samotnému rozvodu potom došlo v decembri 2012, takmer presne 14 rokov po svadbe – tá sa konala v decembri 1998.

Zdroj: Peter Frolo Podľa mnohých názorov páriku ku šťastiu chýbalo dieťa. No modelka sa v tomto zväzku na úlohu matky necítila. A údajne nie preto, že by Christiana nepovažovala za vhodného otca alebo ho až tak neľúbila. Práve naopak. Jej city boli vraj až príliš silné. „Kedysi som mala traumu, pre ktorú som sa bála mať dieťa. Neskôr som mala strach, že dieťa nám odoberie z lásky, ktorú som exkluzívne dávala svojmu manželovi. Nebola som si istá, či niekoho iného budem vedieť milovať tak intenzívne,“ vyjadrila sa pre francúzskych novinárov.

Necelé tri roky po rozvode so športovcom sa však vydala za podnikateľa Arama Ohaniana a hoci mala už po štyridsiatke, začali sa pokúšať o dieťa. Adriana podstúpila niekoľko cyklov umelého oplodnenia, no neboli úspešné. A keď to konečne vyšlo, o bábätko prišla len v druhom mesiaci tehotenstva. Hoci prežívala ťažké chvíle a nevládala sa pozerať na iné šťastné tehotné ženy a čerstvé mamičky, nevzdala sa.

A potom prišiel ten vytúžený moment, keď sa dozvedela, že je opäť tehotná. Dieťatko prišlo na svet v auguste – blondínka má dcérku, ktorej s manželom dali meno Nina. A aj po pôrode vyzerá modelka rovnako skvele ako predtým.

Zdroj: Instagram A.S.