Svetoznámy herec si zahral v Česku: Ten úbohý honorár mysleli vážne?!

Narodil sa 19. septembra 1948 na ostrove Wight v mestečku Cowes pod južným pobrežím Veľkej Británie a dnes oslavuje 71 rokov.

Predstavy o svojej budúcnosti si definitívne vyjasnil v Anglicku, kam sa rodina presťahovala. Inšpirovaný divadelným prostredím, kde si ako chlapec príležitostne zarábal, sa rozhodol pre herectvo. Štúdium absolvoval na bristolskej Old Vic Theatre School a v kočovnom divadelnom súbore Old Vic Repertory začal kariéru herca.

Úspech ho čakal v Londýne. Kým však padol do oka režisérovi svojho prvého povšimnutiahodného diela, vyskúšal si, aké je byť pouličným muzikantom, keď hrával na gitare pred vchodom do londýnskeho divadla, a na živobytie si zarábal aj ako murár, záhradník alebo upratovač. Neutíchajúce úsilie o umelecké angažmán ho nakoniec priviedlo na dosky divadiel londýnskeho West Endu a odtiaľ na filmové plátna. Návratom na divadelné dosky sa pre už svetoznámeho herca stala v roku 2006 svetová premiéra hry Popol a vášeň autora Sándora Máraia uvedená v londýnskom divadle Duke of York's Theatre.

Irons sa uchytil aj v televízii a úloha maliara Charlesa Rydera z televízneho seriálu Brideshead Revisited (Návrat na Brideshead, 1981) podľa románu Evelyna Waugha ho posunula na prvú nomináciu na cenu Emmy, Cenu Britskej akadémie a Zlatý glóbus. V roku 1984 sa stal za rolu v dráme The Real Thing (Skutočná vec) nositeľom ceny Tony Award a Drama League Award. V roku 1990 získal za stvárnenie potomka dánskej aristokratickej rodiny Clausa von Bülowa, obvineného z vraždy manželky a následne oslobodeného pre nedostatok dôkazov v dráme Reversal of Fortune (Zvrat šťasteny) Oscara v kategórii najlepší herec a Zlatý glóbus. V roku 1998 dostal v Londýne za celoživotné dielo Félixa – Európsku filmovú cenu.



Jeremy Irons sa stal hercom mnohých tvárí, zaujal diametrálne odlišných režisérov a po jeho boku sa objavujú najžiarivejšie mená hollywoodskych hviezd. Aj keď Jeremy Irons nefiguruje na popredných priečkach zoznamu hercov napĺňajúcich pokladnice kín, je vďaka svojej aure zaujímavý pre komerčných, ako aj nezávislých režisérov.



Účinkoval v historickom filme Misia (1986), kde šíril ako jezuitský misionár Gabriel medzi amazonskými indiánmi kresťanstvo. Irons sa dokázal stotožniť aj s osobnosťou židovského úradníka Kafku, prenasledovaného byrokratickými mechanizmami, ktorého príbeh nakrútil v Čechách režisér Steven Soderbergh v roku 1991. Počas pobytu v Prahe prejavil prianie zahrať si vo filme Jiřího Menzela Žebrácká opera (1991), ten mu dal krátku úlohu osamelého väzňa, ktorý cez stenu počúva, ako sa vedľa niekto miluje. Jeho honorár bol 25 dolárov.

Nestratil sa ani v erotickej dráme Fatale (Posadnutosť, 1992), kde bol úspešným politikom, ktorého zničí vzťah k mladej milenke (Juliette Binocheová). Upútal v Lolite (1997) ako profesor Humbert, osudovo zamilovaný do nevlastnej dospievajúcej dcéry. Film bol nakrútený podľa románu spisovateľa Vladimira Nabokova. Mohli ste ho vidieť aj vo filmoch Smrtonosná pasca 3 (1995), Nočný vlak do Lisabonu (2013), Batman vs. Superman: Úsvit spravodlivosti (2016) alebo Liga Spravodlivých (2017).



V auguste 2002 Irons odhalil skrytú stránku svojej osobnosti, keď pri čakaní na odložený let poupratoval halu na letisku v juhoírskom Shannone. Ako informovala bulvárna tlač, pri pohľade na stoly pooblievané pivom a preplnené popolníky v hale letiska si držiteľ Oscara zohnal upratovací vozík a oblečenie a začal na veľké prekvapenie ostatných cestujúcich odstraňovať neporiadok. Irons bol na ceste na svoj zámok v juhoírskom Corku.



Jeremy Irons navštívil aj Slovenskú republiku. V roku 2004 bol hosťom galavečera diváckej ankety TOM jednej slovenskej komerčnej televízie. V roku 2009 mu udelili ocenenie Hercova misia a počas filmového festivalu Art Film Fest v Trenčianskych Tepliciach Jeremy Irons pripevnil na Most slávy tabuľku so svojím menom. S našou republikou ho spája ešte niečo - nahovoril komentár k americkému dokumentu The Power of the Powerless (Moc bezmocných, 2009). Film k 20. výročiu pádu komunizmu v Československu bol nazvaný podľa eseje Václava Havla.