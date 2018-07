Ďalšia svadba: Markizákovi povedala áno o 16 rokov mladšia

BRATISLAVA - Obdivovateľky môžu mať hlavy v smútku. Herec Robo Jakab, známy z markizáckeho Dobre vedieť, sa totiž chystá do chomúta. Áno na jeho žiadosť o ruku povedala jeho kolegyňa, o 16 rokov mladšia Anna Rakovská.

Robo Jakab sa narodil 23. júla 1976 v Nitre. Už ako stredoškolák sa zaujímal o divadlo a hral v amatérskom súbore. Neskôr vyštudoval VŠMU, kde boli jeho spolužiakmi Vladimír Kobielsky, Marián Miezga, Lukáš Latinák a Juraj Kemka. Svoje absolventské predstavenie Na koho to slovo padne úspešne prezentovali aj v zahraničí, napríklad v Londýne či Sydney. S väčšinou z týchto spolužiakov a kamarátov sa stretol aj v markizáckych projektoch Partička a Vo štvorici po Slovensku. S Jurajom Kemkom účinkuje vo vedomostnej súťaži Dobre vedieť.

Jakab je tiež známy zo seriálov ako Panelák, Mesto tieňov, Kolonáda či Milenky. Účinkoval napríklad vo filmoch Rozhovor s nepriateľom, Bratislavafilm, Špina, Agáva.

Páve pri práci stretol herec svoju aktuálnu priateľku Annu Rakovskú. Do filmu Špina ich obsadili, keď pár ešte netvorili, no kým sa pristúpilo k samotnému nakrúcaniu, točili spolu Kolonádu a zaiskrilo to medzi nimi.

A zdá sa, že páriku neprekáža ani vekový rozdiel. Herec totiž o 16 rokov mladšiu priateľku požiadal na jar o ruku. A ona povedala áno. Krátko po zásnubách sa Jakab dokonca vyjadril, že si chce založiť aj rodinu.