V HalfPrice sa nestratí ani chlap. Inšpirujte sa výberom influencera!

(Zdroj: HalfPrice)

(Zdroj: HalfPrice)

Úvodom sme si možno trošku uleteli, no nie bezcieľne. Kto ešte v HalfPrice nenakupoval, mal by vedieť, že je to zážitok v tom najlepšom slova zmysle. Keď vstúpite do predajne, veľmi rýchlo pochopíte, že keby ste si chceli z nej odniesť všetko, čo sa vám páči, zrejme by ste sa „neodniesli“.

Ponuka oblečenia, obuvi, topánok, bytových doplnkov a dokonca aj športových potrieb, batožiny a hračiek či drobností pre domácich miláčikov zahŕňa kúsky značiek ako Calvin Klein, Michael Kors, PRADA, Chloe, Reebok, FILA či PINKO a šepká sa, že influenceri medzi dizajnérskymi značkami v jednej z 8 predajní našli už aj kúsky od módneho domu BALENCIAGA!

(Zdroj: HalfPrice)

Na autentický zážitok sme sa opýtali muža, ktorý okrem štýlových jedál obľubuje aj štýlové oblečenie a nakupovanie. Ako sa v HalfPrice páčilo Mariánovi Myjavcovi, ktorého profil na Instagrame sledujete ako @muz_v_zastere?

Čo ťa v HalfPrice očarilo?

Veľa ľudí si myslí, že HalfPrice je obchod, kde je len oblečenie a obuv. Ale pre mňa je HalfPrice obchod, kde vždy nájdem nádherné dekorácie a doplnky do domu aj do záhrady. Na ich ponuke ma baví hlavne to, že tie dekorácie sú úplne iné, ako v obchodoch, kam bežne chodievam.

(Zdroj: HalfPrice)

(Zdroj: HalfPrice)

Ako sa v HalfPrice nakupuje?

Veľa ľudí sa zo začiatku snaží v nakupovaní v HalfPrice zorientovať – no nie je nič jednoduchšie! Mne sa páči, že ten koncept je iný – obuv a oblečenie je zoradené podľa kategórií a podľa veľkostí. Keď zákazník príde na ten systém, dajú sa tam nájsť také úžasné veci...(úsmev).

Čo si naposledy ulovil v HalfPrice?

V HalfPrice som naposledy našiel krásne jarné kúsky do môjho šatníka. Jedným z nich je momentálne obľúbená polokošeľa Esprit, ktorá ma stála 24,90 € a úžasné tenisky Calvin Klein, ktoré ma stáli 89,90 €. Vybral som si aj tenkú bomberu – bundičku značky ASOS za 24,90 € a tri tričká značky Tommy Hilfiger, ktoré boli tiež kus za 24,90 € - čiže za veľmi dobré ceny. Kúpil som si aj tričká značky Reebok na šport za 14,99 €.

(Zdroj: HalfPrice)

(Zdroj: HalfPrice)

Čo by podľa teba nemalo chýbať v šatníku žiadneho muža?

V pánskom jarnom šatníku by podľa mňa nemala chýbať pekne vypracovaná tenká bundička v neutrálnej farbe – ja mám rád bombery vo vojenskej zelenej alebo v béžovej a myslím, že takú bundičku mať je na jar dobrý tip aj pre ostatných. A jednoznačne na jar nemôžu v šatníku žiadneho moderného muža chýbať kvalitné, značkové, pekne vyčistené, biele tenisky.

Bez čoho nevieš z HalfPrice odísť?

Z HalfPrice nikdy neodídem bez doplnku do kuchyne. Naposledy ma v novootvorenej predajni v Bory Mall zaujala kolekcia Master Proof a Zwilling – sú tam úžasné medené hrnce a panvice – tie boli naozaj neskutočné a určite si pri najbližšej návšteve nejaký do zbierky vyberiem. Z dekorácií sa mi páčia prírodné drobnosti a kvetiny – ku klasickým jarným zajacom a kuriatkam neinklinujem. Páčia sa mi viac univerzálne dekorácie, ktoré vydržia až do leta. Farbami a ozdobami si rád spestrujem život!

(Zdroj: HalfPrice)

Príďte si do HalfPrice spestriť šatník, domácnosť a tiež život! V Bratislave okrem predajní v Avione a Eurovei môžete módne kúsky loviť už aj v Bory Mall tak si nezabudnite spraviť radosť vždy, keď na to dostanete chuť! V HalfPrice nájdete obrovský výber vecí, ktoré vám určite zlepšia deň za ceny, ktoré ste nečakali!

- reklamná správa -