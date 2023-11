Takúto Halloweensku oslavu by ste si s deťmi nemali nechať ujsť!

(Zdroj: unsplash)

V tomto období sa na sociálnych sieťach intenzívne rozoberajú sviatky Dušičky a Halloween. Vy máte pripravený edukatívny benefičný program pre podporu projektu #KnihyPreZazracneDeti s názvom #HalloweenskaCesta. Je v troch mestách a to v Martine, v Žiline a v Bratislave.

1. Čím sa odlišuje váš program od iných Halloweenskych programov pre deti?

Ani zďaleka nie sme klasická Halloween party. Práveže sme možno pre pochopenie ľudí kúsok náročnejší program než len jednoduchá diskotéka v maskách. To totižto nie je podstata samotného sviatku Halloween. Halloweenske oslavy majú svoj význam a k takej tej Halloweenskej oslave máte dospieť až po ostatných - predchádzajúcich aktivitách typických pre Halloween. To sa nejak v našej republike v podstate ignoruje a tento sviatok sa tu prežíva nejak jednoducho povedané: horom dolom.

O mixovaní symboliky a podstaty duchovna medzi Dušičkami alebo teda Sviatkom všetkých svätých a Halloweenom ani nehovorím. Samortní kresťania sú už vlastne zmätení z toho či majú ísť na Halloween karneval v maskách stríg a kostlivcov lebo je to zrazu Dušičkový karneval alebo karneval Svätých alebo teda nie, či môžu vyrezávať tekvice na hroby s kresťanskou tematikou alebo nie, no a o krásnej ale nepochopenej symbolike našimi obyvateľmi z rozprávky Coco a sviatku Dia de los Muertos ani nehovorím.

Halloweenska cesta je program, v ktorom si Dušičky, Halloween a Dia de los Muertos predstavíme po ceste v lese. Vysvetlime si mnohé symboly, ktoré nie je vhodné prepájať navzájom pre ich význam v daných sviatkoch a pôvod týchto sviatkov. Jednoducho #HalloweenskaCesta vám a aj vašim deťom dá odpovede na otázky.



2. Čo teda čaká návštevníkov tohto programu?

Samotné sviatky budú vysvetlené v adekvátnej pre deti zrozumiteľnej forme počas cesty v lese. My prvoplánovo nechceme deti strašiť ale otvoriť im obzory poznania. To znamená, že Halloween im predstavíme od jeho počiatku, teda sviatku Samhain až po dnešnú komerčnú podobu. Budú postavené rôzne inštalácie, ktoré budú obsahovať postavy Halloweenu a to tento rok strigy, čierne mačky, duchov a kedže si predstavíme aj legendu o Jackovi a lampáši (pôvod tekvice), tak tam stretnete aj čertov. Za Dia de los Muertos nájdu deti v lese okrem nádherných Muert aj inštaláciu ofrendy, o ktorej tak veľa počujú v rozprávke Coco a teda vysvetlime si symboliku tých krásnych oranžových kvetov a lupeňov z tejto rozprávky. No a za Dušičky nájdu deti kríže, kahance a anjela pri krásnej piesni od BARB - Odkaz do neba. Lebo ako inak vysvetlíme deťom to kam odchádzajú naši blízki, než do nebíčka. A s nebom sa deťom automaticky spája anjel. Rovnako tak im vysvetlíme význam zapaľovania sviečok a nosenia kvetov v tomto období na hroby našich blízkych.

Pri inštaláciách budú deti spĺňať rôzne úlohy a zbierať na Listinu Odvahy pečiatky a na konci cesty ak budú mať všetky úlohy vyriešené, tak ich čaká Halloweensky poklad. V Martine dokonca Attilov poklad v truhle, s ktorým bol ževraj v tomto meste pochovaný.

3. Programovo ste ale zameraný pre každé mesto inak

Program v rámci cesty lesmi s inštaláciami je rovnaký v každom meste s edukatívnymi úlohami navyše ako napríklad v rámci spolupráce s Logiscool, s ktorými si staršie deti môžu naprogramovať svoju vlastnú Halloweensku hru alebo napríklad so Slovenským zväzom záhradkárov a spoločnosťou Sladučké ovocie si deti vedia skúsiť zasadiť plodiny typické pre našu krajinu a našich predkov. Zároveň uvidia nie len vyrezanú tekvicu ale aj repu - kvaku, ktorá sa používala v našich končinách našimi predkami skôr než bola tekvica dovezená z Ameriky. Zároveň sprievodný edukatívny program vypĺňajú aj 37.skautský zbor Fatran a aj Dobrovoľná civilná ochrana. Program je tvorený v spolupráci so psychológmi a etnológmi, či historikmi a ja osobne som veľmi rada, že pozvanie do verejnej diskusii prijal aj pán Ľuboš Bebčak, zakladateľ projektu Slovenské čary a tradície.

4. Podarilo sa vám ale obohatiť tento program aj o zahraničných účinkujúcich. Viete nám ich predstaviť?

V piatok 3.11.2023 v Martine tento program prídu svojou účasťou podporiť tanečníci z N dance company, čo je tanečná skupina Nora Grofčíka, ktorý je viacnásobný majster sveta v tanci a choreografii a zároveň jeho a jeho tanečníkov vedia vidieť deti v klipoch Mira Jaroša ako napríklad Zmrzlina alebo Disko. V Martine bude program v duchu klasického komerčného Halloweenu, deti a rodičov čaká skvelá špeciálna Halloweenska show a tanečný workshop v štýle Michael Jackson Thriller s tými najlepšími tanečníkmi od Nora Grofčíka a Kajli. Na konci majú pre deti pripravený aj tanečný battle, kde víťaza čaká prekvapenie od N dance company. Deti z Martina prídite v maskách od výmyslu sveta, ale v ktorých budete vedieť tancovať.

V sobotu 4.11.2023 v Žiline nás čaká nádherné predstavenie originál tanečníkov z Mexika z tanečnej skupiny La Marquesa - Mexican Folk Dance na tému rozprávky Coco. Bude to magické a čarovné zároveň a hlavne si predstavíme symboliku danej rozprávky a zvyky Mexika v tomto období. V Žiline čakáme najväčší nával kostýmov krásnych Muert ale rovnako tak môžete prísť v akomkoľvek kostýme. Budeme sa učiť tancovať "po mexicky". Tance zo strednej časti Mexickej republiky, takže čím väčšie sukne tým lepšie. Tieto tance boli preslávené vďaka hudobnému sprievodu známych Mariachi. Pre tance z Jalisca (číta sa to „Chaliska“) sú typické mexické dvojkolesové pestré sukne a široké klobúky.

V nedeľu 5.11.2023 nás čakajú najparádnejší malinyJAM a to preto lebo deti budú hľadať počas našej cesty v každom jednom meste aj poklady matky zeme. malinyJAM sú síce džem, ale my budeme odvážnym deťom na konci cesty rozdávať nie sladkosti ale ovocie. Kto má rád ovocie a dobrú hudbu, tak si v prvom rade užije veľa radosti v akomkoľvek kostýme na koniec tohto programu práve v Bratislave.

5. Znie to ako program, počas ktorého sa zabavia všetky generácie. Máte vekové obmedzenie?

Program (samotná strašidelná cesta) je vhodný pre deti od 4 rokov podľa uváženia rodičov. Ako som spomínala našim cieľom nie je prvoplánovo len strašiť deti ale počas cesty lesom ich budú čakať edukatívne stanovištia, v ktorých budú spĺňať rôzne vedomostné úlohy a dozvedia sa info o daných sviatkoch. Stanovištia sú tvorené strašidlami, preto je potrebné zvážiť vhodnosť veku detí. Pre tie menšie deti je pripravený sprievodný program mimo cesty v lese pri hlavnom "pódiu" a na svetle (workshopy, prednášky, benefičné #DielnickyPreDeticky). Je naozaj dôležité myslieť na individuálne možnosti a kapacity dieťaťa, preto prosíme aby na to rodičia mysleli. Ďakujeme za pochopenie.

Deti, ktoré prinesú vyrezanú tekvicu alebo repu, majú vstup zadarmo: 1 tekvica = 1 dieťa = 1 vstup zadarmo (platí to len pre deti). Lístky je potrebné si prosím zakúpiť cez predpredaj.sk a ich počet bude obmedzený.

6. Máte aj náhradný plán v prípade dažďa?

Program bude aj pokiaľ bude mrholiť (je jeseň, program je v lese prosím obliecť deťúrencom gumáky a pršiplášte), rušíme program len v prípade silného vetra a dažďa. Zverejníme danú info na našich sociálnych sieťach.

7. Aký máte názor na vlnu hejtov na sociálnych sieťach na margo Halloweenu?

Vlna hejtu môže prísť naozaj len od ľudí, ktorí nemajú vedomosti o daných sviatkoch alebo si žijú svoju pravdu. V tom druhom prípade je to ako keby ste mrazený hrach o stenu hádzali snahou im niečo vysvetliť. V tom prvom môžete pokojne ponechať hrach v mrazničke, ak majú záujem dozvedieť sa viac o iných kultúrach. V našom prípade sme si prešli tiež "linčom" na sociálnych sieťach a výsledok je, že musíme vysvetľovať o čo ide našim zahraničným hosťom. Na jednej strane by sme sa mohli hanbiť za to čo sa deje v komentároch na internete, ale na druhej, nie je to naša hanba. Rovnako tak ako nemusia byť našimi sviatkami zrovna kresťanské sviatky ak ste cudzinec, neveriaci alebo veriaci v inú vieru a zároveň žijúcich v tejto našej krásnej krajine. Všetky tie nevhodné komentáre nie sú naša hanba, nás ako Slovákov. Je to ich hanba ako jednotlivcov. Na Halloweensku cestu sa tešia veriaci, neveriaci, našinci a aj cudzinci. Naša #InkluziaNaopak naberá vďaka ľuďom rôznych vierovyznaní a národností úplne vyšší zmysel, než ako sme si mohli kedy priať. Nie len pre nás ako naše občianske združenie ale hlavne pre deti. Už sme dokázali spojiť počas našich programov nie len detí s rôznymi diagnózami a zdravé deti, ale vďaka Halloweenskej ceste národ v jeho rôznych podobách žijúci v tejto krajine. To je niečo čo dokázal Halloween práve aj v tej Amerike. Ľudí spájať, nie rozdeľovať.

Dušana Mázorová, predsedníčka POP Akadémia – Pokora Odvaha Pokoj

