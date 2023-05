Absurdná hračka ovládla deti v Galante: Useless box si môžu vyrobiť aj vaše deti

Jej tvorba je však komplikovanejšia, ako sa môže zdať. Tím s názvom Opičí gang pri nej použil minipočítač Micro:bit, 3D tlačiareň, kovový dvojpolohový prepínač a množstvo káblikov. Žiaci tak vytvorili absurdne zábavnú hračku, vďaka ktorej sa zoznámili so základmi programovania.

„Žiaci mali úlohy rozdelené podľa toho, ktorý čo ovláda, takže všetci sa zlepšili vo svojich zručnostiach, ako napríklad 3D modelovanie, programovanie, zapájanie elektrického obvodu či strihanie videa. Žiaci sa zároveň učili pri úlohách, ktoré riešili, aj jeden od druhého. Naučili sa tiež pracovať v tíme,“ hovorí Tamás Kluka, učiteľ informatiky na ZŠ s VJM Zoltána Kodálya v Galante.

Aké sú výhody micro:bitu pre deti?

Už na základnej škole vedia deti pracovať so smartfónmi a tabletmi zručnejšie ako ich rodičia či učitelia. Výskumy však dokazujú, že iba 4 z 10 detí vedia pracovať so základnými počítačovými programami, ktoré budú v budúcnosti potrebovať počas svojho kariérneho života.

Vďaka mikropočítaču micro:bit, ktorý je menší ako mobil, sa hravou a kreatívnou formou učia programovať a vytvárať zaujímavé projekty. Deti môžu vďaka nemu vytvárať jednoduché hry, merať teplotu alebo ovládať svetelnosť iných zariadení. Zoznámte sa s absurdnou, no zábavnou hrou, ktorú vytvorili šikovné ruky žiakov základnej školy.

Nezmysluplné skrolovanie na mobile si v budúcnosti vyberie daň na deťoch

Vedeli ste, že až 9 z 10 pracovných miest bude v budúcnosti vyžadovať digitálne zručnosti? Mladej generácii už nebude stačiť práca s mailom či základnými kancelárskymi programami. Celé dni pozerania do mobilu, nezmyselné hodiny rolovania a klikania mení projekt ENTER na produktívne strávený čas.

Spoločnosť Telekom podporuje vďaka projektu ENTER už tretí rok učiteľov informatiky a motivuje tých najmladších, aby vďaka novonadobudnutým digitálnym zručnostiam napomáhali ružovej budúcnosti našej krajiny.

„Fungujeme vo svete, kde už malé deti vedia konzumovať technológie, hrať sa hry či poslať hlasovú správu. Ale to nám nestačí. Potrebujeme, aby sa deti a mládež naučili s technológiami tvoriť. A aby premýšľali, ako ich dokážu v budúcnosti využiť na pomoc napríklad ľuďom so zdravotným znevýhodnením či našej planéte. ENTER je postavený na troch pilieroch. Prvý pilier je o osvete a popularizácii technológií a dôležitosti digitálnych zručností. Druhý pilier zastrešuje vzdelávanie učiteľov. V treťom pilieri sa sústredíme na to, aby mala škola možnosť dostať sa k hardvéru,“ vysvetľuje manažérka spoločenskej zodpovednosti, Slovak Telekom, Tatiana Švrčková.

Každá škola na Slovensku môže získať micro:bity

Micro:bity môžu deti nadchnúť pre informatiku a programovanie. Nadačný program Telekomu pri Nadácii Pontis vyhlásil výzvu pre základné a stredné školy. Ak sa do nej školy zapoja, získajú sady micro:bitov, ich príslušenstvo a školenie k nim úplne zadarmo. Chcete, aby vaši žiaci, deti, či vnúčatá vykročili do modernej doby s digitálnymi zručnosťami? Motivujte školy, aby sa zapojili do grantovej výzvy a získali pre svojich žiakov micro:bity. Na výzvu je vyčlenených až 30 000 eur. Školy si môžu podať žiadosť o poskytnutie finančnej podpory do 20.6.2023. Všetky dôležité informácie o grantovom programe nájdete na Nadačný fond Telekom (nadacnyfondtelekom.sk)

