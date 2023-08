Remišovej tablety a notebooky pre deti sú veľké fiasko a končia v záložniach! Nosia ich tam rodičia

Ilustračné foto

ROKYCANY – Dopadlo to tak slovensky. Zámer rezortu investícií a informatizácie darovať deťom zo sociálne slabšieho prostredia príspevok na tablety a notebooky, sa v niektorých prípadoch mierne povedané minul účinku. Deti totiž tieto technické pomôcky dostali, rodičia ich však odniesli do záložne a vymenili za pár eur.

Rodičia nosia počítače a laptopy zakúpené za príspevok od štátu do záložne. Na prípad upozornila TV Markíza. Anonym im poslal zvukovú nahrávku z jednej z prešovských záložní, do ktorej priniesol tablet označený nálepkou projektu. Pýtal sa na cenu. Zistil, že by zaň dostal 35,50 eura. Z nahrávky je tiež jasné, že nebol prvý, kto s takýmto niečím do záložne prišiel. Obsluha už mala podobných prípadov viac. Nevadila im ani nálepka projektu „Digitálny žiak“ na zadnej strane.

Do záložní mali tablety a notebooky nosiť osadníci z Rokycian. S technikou zakúpeniu za príspevok od štátu pritom kupčiť nesmú. V obci však tvrdili, že za 350-eurový príspevok si niektoré rodiny v hmotnej núdzi síce počítače pre deti kúpili, no o tom, že by ich niekto predával, nevedia.

Policajti na podnet autorov projektu už takéto prípady vyšetrujú.

Projekt „Digitálny žiak“ je financovaný z eurofondov. Prostredníctvom neho malo podporu dostať 152-tisíc žiakov zo slabších rodín, ktorým je určený príspevok vo výške 350 eur na kúpu notebooku alebo tabletu.