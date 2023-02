Rok od začiatku vojny na Ukrajine: Trh s ojazdenými autami sa stabilizoval, solidarita s utečencami neprestáva

Dnes je to presne rok, čo ruské vojská vstúpili na územie Ukrajiny. Následná vojna výrazne ovplyvnila celý európsky kontinent, keď obmedzila nielen výrobu automobilov, ale mala za následok aj zvýšenie cien palív, energií či spotrebného tovaru. Zároveň sa ale čiastočne oživil sekundárny trh s automobilmi a ceny sa v druhom polroku 2022 ustálili. V rámci nebývalej vlny solidarity Ukrajincom pomohlo a pomáha veľa českých a slovenských firiem či jednotlivcov. Len skupina AURES Holdings za posledný rok odoslala na kontá neziskových organizácií takmer 170-tisíc eur, zapožičala dve desiatky automobilov, odviezla nespočetné množstvo materiálnej pomoci a zamestnala alebo ubytovala desiatky ukrajinských utečencov.

Do pomoci Ukrajincom sa hneď v prvý deň vojny, ktorej výročie pripadá na 24. februára, zapojili stovky zamestnancov AAA AUTO. Niektorí išli osobne na pomoc k poľsko-ukrajinským alebo slovensko-ukrajinským hraniciam. Na samom začiatku totiž práve tam vznikalo veľa zmätkov a bola potrebná každá šikovná ruka. „V tom čase sa na nás obracalo množstvo organizácií so žiadosťami o pomoc s mobilitou, pretože často mali dobrovoľníkov, ale chýbali im vozidlá. Keďže ako najväčší predajca s ponukou dvanásťtisíc áut sme mohli zapožičať najviac automobilov, postupne ich od nás odišlo viac ako dvadsať. Naši zamestnanci potom odviezli do bezpečia desiatky Ukrajincov,“ uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa siete autocentier AAA AUTO.

Od prvého dňa okupácie spoločnosť odovzdáva ukrajinskej ambasáde autolekárničky, ktoré odtiaľ putujú najčastejšie priamo na front. Za minulý rok ich bolo takmer 16-tisíc a zbierka pokračuje ďalej. Spoločnosť zároveň zorganizovala na Slovensku, v Česku aj v Poľsku zamestnanecké potravinové zbierky, ako aj zbierky na pomoc s vybavením bytov. „Len v Poľsku sme nazbierali takmer dve tony materiálnej pomoci, ktorú sme následne previezli na západnú stanicu vo Varšave a lokálnu organizáciu v Piaseczne. Odtiaľ potom putovala ďalej tam, kde bola najviac potrebná. Zároveň sme finančne podporili aj našich ukrajinských kolegov, ktorí odišli bojovať za slobodu svojej vlasti,“ doplnila Karolína Topolová. Na slovenských a českých pobočkách, ktoré to dispozične umožňovali, skupina navyše ubytovala desiatky utečencov. Vzhľadom na to, že AURES Holdings tiež kontinuálne rozširuje ponuku nových pracovných miest, mohol vlani tiež zamestnať desiatky Ukrajincov.

Skupina hneď v prvých týždňoch po začatí okupácie poslala na kontá neziskových organizácií, ktoré pomáhajú ukrajinským utečencom, takmer 130-tisíc eur, ktoré postupne doplnila vďaka zamestnaneckej zbierke na Slovensku, v Česku a v Poľsku o ďalších 40-tisíc eur.

