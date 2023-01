Vyberte sa s kolegami za zážitkami do hôr

Ak si vyberiete teambuilding na Sliezskom dome, užijete si zážitky, ale aj mentálny relax. Nehrozí vám preplnené stredisko, v zime sa tam totiž nedá dostať ináč ako po vlastných alebo na zimnej technike. Hostia z Tatranskej Polianky sa zvezú napr. na skútri, čo je už samo o sebe zážitkový úvod. Samozrejme, športovo zdatní si môžu vyšliapať trasu s prevýšením 850m do hotela aj na skialpových lyžiach.

Sliezsky dom je miesto, kde je sneh od novembra do apríla, kde zažijete večery bez hluku mesta len pod tatranskou oblohou plnou hviezd. Miesto, kde z wellness vidíte vodopád a prírodná scenéria je taká krásna, až nechcete uveriť, že to nie je tapeta. Miesto, kde ľudia pracujú, lebo ho milujú a je to cítiť na službách. Miesto, kde môžete vidieť kamzíka, ale aj ochutnať gastronómiu, ktorá pohladí oči aj chuťové poháriky. Takýto luxus nájdete v najvyššie položenom horskom hoteli na Slovensku – na Sliezskom dome. Priamo pod Gerlachovským štítom, pri Velickom plese, v nadmorskej výške 1670 m.n.m.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Lorincik

Okolie Sliezskeho domu ponúka počas zimných mesiacov zaujímavé možnosti na športové vyžitie a oddych skupinám až do 80 ľudí. Vysokohorská turistika, sánkovanie, skialpinizmus, snežnice či samotný výstup na Gerlachovský štít sú len malou vzorkou z toho, čo môžete v tomto čarovnom prostredí počas zimy absolvovať. Skutočný adrenalín zažijete pri lezení či zlaňovaní vysokohorského terénu pod dohľadom skúsených horských vodcov.Výstroj vám zabezpečia v hoteli a poradia aj so skvelým programom

Galéria fotiek (5) Zdroj: Lorincik

Počasie sa na horách mení každých päť minút, preto sa teambuilding na Sliezskom dome dá kedykoľvek prispôsobiť aktuálnemu počasiu a požiadavkám. Nedá sa ísť na túru? Zastrieľate si pri hoteli z luku alebo si skúsite aké je to sondovať kamarátov po simulovanej lavíne okolo Velického plesa. Večerný program pripravujú v hoteli ,,na mieru“ hosťom, samozrejmosťou sú pohodlné priestory na prípadné tímové porady s kompletným vybavením.

Galéria fotiek (5) Zdroj: Lorincik

Viac o hoteli a jeho službách nájdete na www.sliezskydom.sk. Ak máte otázky, pýtajte sa na sales@sliezskydom.sk alebo zavolajte na +421 907 741 897.

- reklamná správa -