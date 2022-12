Klop, klop. O slovo sa hlási novoročný elegán s prípitkom na úrovni

O mimoriadne zaujímavých vínach Világi Winery, ktoré si zamilovala slovenská influencerská scéna, sme už informovali v článku Vittekova EX opäť zadaná a v článku Vulkanické vína sú na Slovensku hitom. Do extra pozornosti teraz dávame novinku v podobe elegantného sektu, perlivé vína frizzante, ale aj vína z radov Modern balance a Terroir selection.

Ak si chcete pripiť na nové začiatky skutočne výnimočným sektom, pozvite k sebe domov novoročného elegána. Stavte na Sekt Rizling rýnsky Brut 2020, ktorý butikové vinárstvo Világi Winery len pred nedávnom predstavilo. Je pripravený tradičnou metódou dvanásť mesiacov trvajúcej sekundárnej fermentácie vo fľaši. Žiarivá žltá farba, ktorá sa objaví v pohári, predznamenáva jeho ďalšie vlastnosti: bohatú kyselinovú štruktúru, vôňu po citrusoch a broskyňových kvetoch, sviežu dlhú dochuť, a samozrejme, bublinky jemne poskakujúce z pohára. Rovnako, ako v prípade tichých vín Világi Winery, aj v sekte objavíte jedinečnú vulkanickú mineralitu, vďaka ktorej sa zvykne hovoriť, že ide o vína narodené na láve.

Šarm a dôvtip patria do každej dobrej spoločnosti. Do tej vašej ich môžu priniesť svieže a hravo perlivé bublinky mladistvého páru Mr. & Mrs. Frizzante. Tieto perlivé vína výborne chutia samostatne, ale hodia sa aj do miešaných nápojov či ako aperitív pred jedlom, čo isto oceníte na vianočných večierkoch a novoročných oslavách. Ak by ste ale zatúžili po tichých vínach, butikové vinárstvo vám bude k službám. V takomto prípade vám odporúčame jeden z degustačných setov, v ktorých sa nachádzajú vína z radov Terroir selection a Modern balance.

Príbeh napísaný regiónom Údolia 3 riek

Butikové vinárstvo Világi Winery je obľúbenou destináciou ľudí vyhľadávajúcich mimoriadne kvalitné vína. Nachádza sa v malebnej obci Chľaba, len pätnásť kilometrov od Štúrova. Patrí do regiónu s bohatou vinárskou tradíciou, ktorú vo vinárstve oživili v roku 2015. Fanúšikom týchto vín, ktoré sa rodia v regióne Údolia 3 riek – Dunaj, Hron, Ipeľ a na pôde bohatej na vulkanické minerály, sa môžete sať aj vy. Stačí ochutnať a ponoriť sa do magického príbehu, ktorý sa za vínami Világi Winery ukrýva.

