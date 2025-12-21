Politická diskusná relácia STVR O 5 minút 12 potvrdzuje pozíciu lídra: Najvyššia sledovanosť jesene a prvenstvo aj v komerčnej cieľovej skupine

Relácia O 5 minút 12 dosiahla poslednou epizódou roka, odvysielanou v nedeľu 14. decembra 2025 na obrazovkách STVR, mimoriadny výsledok a zároveň potvrdila, že aj v celej jesennej vysielacej sezóne 2025 patrila medzi najsilnejšie formáty verejnoprávneho spravodajstva a aktuálnej publicistiky. Politická diskusia O 5 minút 12 je pravidelnou súčasťou nedeľného dopoludnia na Jednotke a spravodajskom okruhu :24.
V nedeľu 14. decembra bola relácia O 5 minút 12 najsledovanejšou politickou diskusnou reláciou dňa. Na Jednotke si ju pozrelo 354.000 divákov, na spravodajskom okruhu :24 reláciu sledovalo ďalších 69.000 divákov. Na Jednotke išlo o najvyššiu sledovanosť v jesennej vysielacej sezóne 2025 a zároveň o druhú najvyššiu sledovanosť relácie v roku 2025. V súčte dosahov na Jednotke a :24 si reláciu aspoň na tri minúty bez prerušenia zaplo až 659.000 divákov, čo predstavuje 14,3 % populácie 12+.
Silné výsledky dosahuje relácia aj dlhodobo. V jesennej vysielacej sezóne 2025 dosiahla na Jednotke priemernú sledovanosť 259.000 divákov s podielom na trhu 24 %, na spravodajskom okruhu :24 ju sledovalo v priemere ďalších 56.000 divákov. Vďaka týmto výsledkom bola najsledovanejšou politickou diskusnou reláciou počas jesennej sezóny.
Úspech potvrdzuje O 5 minút 12 aj v komerčne dôležitej cieľovej skupine cieľovej skupine 14 – 56. Na jeseň dosiahla priemernú sledovanosť na Jednotke 79.000 divákov, na :24 ďalších 15.000 divákov, spolu teda 94.000 divákov, čím sa stala najsledovanejšou politickou diskusnou reláciou aj v tejto cieľovej skupine.
„Výsledky relácie O 5 minút 12 vnímame ako potvrdenie, že diváci od verejnoprávneho média očakávajú vecnú, zrozumiteľnú a profesionálne vedenú diskusiu k témam, ktoré hýbu krajinou. Teší nás, že relácia dokáže oslovovať široké publikum naprieč generáciami a zároveň si udržiava silnú pozíciu aj v komerčnej cieľovej skupine. Je to záväzok pokračovať v kvalite, dôslednej príprave a férovom priestore pre všetky relevantné názory,“ povedala Mária Hlucháňová, poverená vedením Sekcie spravodajstva STVR.
Relácia O 5 minút 12 je pravidelnou politickou diskusiou STVR, ktorú diváci môžu sledovať každú nedeľu o 11.55 h na Jednotke aj na spravodajskom okruhu :24, pričom jednotlivé vydania sú dostupné aj v televíznom archíve STVR.
