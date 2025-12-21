Vodiči, dávajte pozor: V horských úsekoch sa na ceste vyskytuje poľadovica

BRATISLAVA - Cesty na Slovensku sú v nedeľu zväčša zjazdné. Miestami si však vodiči musia dať pozor na poľadovicu. Hlásená je na úseku cesty II/591 Vígľaš - Červeňany a na horskom priechode Vrchslatina. Informovala o tom Slovenská správa ciest (SSC) na svojom webe zjazdnost.sk.
SSC varovala, že na ceste I/14 - horský priechod Šturec medzi šiestim a 13. kilometrom padajú na vozovku kamene. Vodičov môže na cestách potrápiť aj hmla. „Hmla s dohľadnosťou do 100 metrov sa vyskytuje v lokalitách Banská Štiavnica, Banská Belá, Trstená, Námestovo, Pusté Pole, Spišská Stará Ves, Turčianske Teplice, Trnava a Myjava,“ uviedla správa ciest.
SSC okrem toho pripomenula, že horský priechod Šútovce je v zimnej sezóne uzavretý pre vozidlá nad desať metrov dĺžky. Úsekom cesty I/64 Nitrianske Pravno - Fačkovské sedlo a horským priechodom Fačkov zase neprejdú vozidlá dlhšie ako 12 metrov.
„Cesty II/549 v úseku Mníšek nad Hnilcom - Krásnohorské Podhradie - Úhorná a cesta číslo III/3227 v úseku Hrabušická Píla - križovatka s cestou I/67 sú v zimnej sezóne uzavreté pre všetky vozidlá z dôvodu ich neudržiavania,“ doplnila SSC.