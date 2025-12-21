Raši avizuje: Volebné obdobie samospráv sa pravdepodobne predĺži na 5 rokov, opozícia nesúhlasí

BRATISLAVA - Volebné obdobie samosprávam by sa mohlo od budúcoročných komunálnych volieb predĺžiť na päť rokov. Predseda Národnej rady (NR) SR Richard Raši (Hlas-SD) avizuje, že to vyzerá tak, že sa v tejto otázke nájde zhoda naprieč politickým spektrom. Vyplýva to z jeho vyjadrenia v koncoročnom rozhovore.
„Chceme ešte otvárať ústavu, pretože to vyzerá, že nájdeme politickú zhodu naprieč politickým spektrom na predĺžení volebného obdobia na päť rokov od budúcich komunálnych volieb. Súhlasí Združenie miest a obcí Slovenska, Únia miest Slovenska aj kraje. Sme za to my v Hlase, je za to aj Smer, SNS aj KDH. Ešte urobíme rozhovory s niektorými stranami z opozície a päťročné volebné obdobie od budúcich komunálnych volieb by malo byť platné,“ vyhlásil.
archívne video
Raši si myslí, že v takomto prípade by išlo o ústavne čisté riešenie. Argumentoval, že ak by sa volebné obdobie predĺžilo ešte pred najbližšími voľbami, niekto by mohol napadnúť, že súčasní starostovia či primátori sa volili na štyri roky.
Premiér Robert Fico (Smer-SD) ešte v októbri prišiel s myšlienkou presunu komunálnych a krajských volieb na rok 2027. Raši však po absolvovaní rokovaní so zástupcami všetkých samospráv a regiónov na Slovensku vyhlásil, že najbližšie komunálne voľby sa uskutočnia v riadnom termíne v roku 2026. Vysvetlil, že sa zhodli na tom, že akékoľvek predlžovanie súčasného funkčného obdobia by bolo porušením princípov ústavnosti a platných právnych noriem. V novembri oznámil začatie rokovaní o návrhu predĺžiť volebné obdobie samospráv od najbližších riadnych volieb do orgánov samospráv.
Opozícia žiada pre samosprávy systémové zmeny
Opozícia žiada systémové zmeny pre fungovanie obcí, miest a krajov, ako aj reformu verejnej správy. Predstavitelia opozičných strán to uviedli v reakcii na návrh predĺžiť volebné obdobie samosprávam od budúcoročných komunálnych volieb na päť rokov. SaS s nápadom nesúhlasí, PS sa nebráni diskusii, no žiada riešenie podstatnejších vecí. Hnutie Slovensko hovorí o marketingovom ťahu Hlasu-SD.
PS si vie predstaviť diskutovať o téme predĺženia volebného obdobia v samosprávach. Žiada však oveľa systémovejšie riešenia pre fungovanie verejnej správy. „Nehovoríme tomu z princípu nie, ale myslíme si, že teraz sú podstatnejšie veci, ktoré treba v našom štáte riešiť,“ povedal líder PS Michal Šimečka. Zdôraznil, že treba sa pozrieť napríklad na financovanie samospráv. „Bohužiaľ, samosprávy majú čoraz menej peňazí. Štát nevie konsolidovať, tak im berie peniaze, ale majú stále rovnaké zodpovednosti a rovnaké právomoci a úplne oprávnene sa sťažujú. Nemyslím si, že to najdôležitejšie, čo teraz môžeme a máme urobiť, je predĺžiť im mandát. Za PS sa nebránime diskusii. Poďme sa o tom rozprávať, ale potom sa poďme rozprávať aj o oveľa systémovejších a dôležitejších zmenách v našej verejnej správe,“ dodal.
Predseda poslaneckého klubu Slovensko - Za ľudí Michal Šipoš vníma návrh ako marketingový ťah Hlasu-SD, ktorým sa chce „zalíškať“ starostom, primátorom a komunálnym poslancom. Myslí si, že skôr ako téme predĺženia volebného obdobia sa treba venovať reforme verejnej správy. „Obyčajnému človeku je jedno, či primátor alebo starosta bude vládnuť štyri alebo päť rokov, ten človek chce mať kvalitné služby,“ skonštatoval. Apeloval na vládu, aby najskôr začala riešiť základné problémy. „Mnohé dediny nemajú zapnuté verejné osvetlenie, chodníky popri cestách či detské ihriská, nemajú základnú infraštruktúru,“ upozornil.
S predĺžením volebného obdobia samosprávam by nesúhlasil ani predseda opozičnej strany SaS a poslanec Národnej rady (NR) SR Branislav Gröhling. „Nevidím dôvod, aby sa predlžovalo obdobie, či už v súčasnosti, čo ani nie je možné, a ani do budúcna. Navyše, nerozumiem tejto iniciatíve, Slovensko potrebuje reštart, a to platí tak o komunálnej politike ako parlamentnej. Určite sa však tento reštart neuskutoční, ak príde k zabetónovaniu určitých ľudí na svojich funkciách,“ poznamenal. Upozornil na to, že so SaS dosiaľ o tejto téme nikto nerokoval.